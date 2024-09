Quỹ Nam Phương tiếp tục xây dựng 2 dự án cầu mới tại Hậu Giang, Bạc Liêu

Sau lễ khởi công cầu Khang Đức (Hậu Giang) và Khang Phúc (Bạc Liêu), Quỹ Nam Phương tiếp tục triển khai xây dựng cầu Khang Hòa tại Hậu Giang và Khang Vĩnh tại Bạc Liêu vào ngày 7 và 8-9-2024.

Những chiếc cầu "già nua" oằn mình gánh hàng trăm lượt qua qua lại hàng ngày

Xây dựng từ năm 2001, cầu Đồng Hòa kết nối 2 ấp Láng Hầm A, thị trấn Rạch Gòi với ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân cùng thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Chiếc cầu phục vụ hơn 750 hộ dân địa phương với lưu lượng người qua lại hàng ngày trên 600-700 lượt. Trải qua hơn 2 thập kỷ sử dụng, hiện cầu Đồng Hòa đã xuống cấp. Phần kết nối giữa mặt cầu và đường dẫn cùng nhiều trụ bê tông đã nứt bể, để lộ nhiều mảng cốt sắt, thành cầu gỉ sét, rung lắc nhiều khi có người và xe cộ qua lại.

Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Rạch Gòi, ngày 7-9-2024, Quỹ Nam Phương khởi công xây dựng cầu Khang Hòa, thay thế cầu Đồng Hòa.

Cầu Khang Hòa có kích thước 21,2m x 2.5m, trọng tải 1 tấn với tổng chi phí xây dựng là 822.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, địa chất, chi phí thiết kế cầu và thuê tư vấn giám sát). Trong đó, nhà tài trợ chính Công ty TNHH Thương Mại Quang Anh (Q.Home) đóng góp 380.480.000 đồng, Quỹ Nam Phương và các nhà hảo tâm khác đóng góp phần còn lại.

Cầu Đồng Hòa (trên) và cầu Ba Hào (dưới) đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 2 thập kỷ sử dụng

Tiếp nối hành trình "Kiến tạo nhịp cầu", đoàn Quỹ Nam Phương đến với xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Cũng như cầu Đồng Hòa, chiếc cầu Ba Hào đã được xây dựng trên 20 năm, do người dân tự đóng góp và vận động mạnh thường quân xây dựng. Trải qua quá trình sử dụng, chiếc cũ ngày càng xuống cấp. Trụ cầu bị bong tróc, nhịp giữa đang gãy khúc và rung lắc. Mặt cầu được người dân địa phương chắp vá tạm thời để đi lại nhưng không tránh khỏi việc xuống cấp trầm trọng theo thời gian.

Cầu Khang Vĩnh chính thức được khởi công

Sau khi tiến hành hành đo đạc, khảo sát địa hình – địa chất và lên thiết kế, ngày 8-9-2024, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Công ty Cổ phần hàng Tiêu dùng Masan khởi công cầu mới mang tên Khang Vĩnh, thay thế cầu Ba Hào. Cầu có kích thước 24,2m x 2,5m, trọng tải 1 tấn, tổng kinh phí xây dựng được đóng góp 100% bởi Công ty Cổ phần hàng Tiêu dùng Masan là 858.100.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, tư vấn giám sát, chi phí quản lý dự án).

Năm học mới thêm trọn vẹn với những nhịp cầu yêu thương

Xuyên suốt hơn 10 năm triển khai hành trình "Kiến tạo nhịp cầu", Quỹ Nam Phương luôn đặt mục tiêu các dự án cần đóng góp thiết thực cho đời sống của người dân địa phương. Do đó, địa điểm xây dựng cầu thường nằm ở những khu vực đông dân cư, nhu cầu đi lại của người dân lớn, có nhiều trường học…

Với những chiếc cầu vững chắc, đường đến trường của các em học sinh sẽ an toàn, nhanh chóng hơn

Được biết, cầu Đồng Hòa chính là tuyến đường để các em học sinh đến trường Tiểu học Thị trấn Rạch Gòi B, Mầm non Sen Hồng và xa hơn là THCS Him Lam, THPT Tầm Vu. Đây cũng là đường vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con địa phương khi chỉ cách chợ Rạch Gòi hơn 2,5 km. Cầu 3 Hào cũng nằm trên đường đi học của hàng trăm học sinh trường Mẫu giáo, trường Tiểu học C, trường THCS xã Vĩnh Phú Tây.

Sự xuống cấp của những chiếc cầu trên dẫn đến những trường hợp té ngã đã xảy ra, nhất là trong những ngày mưa gió. Dự kiến sau 3 tháng thi công, 2 chiếc cầu mới sẽ được đưa vào sử dụng, hàng trăm học sinh tại địa phương sẽ không còn lo lắng khi con đường đến lớp trở nên an toàn, thuận tiện hơn.

Chị Đinh Thị Nam Phương – Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương, Bà Nguyễn Thùy Giao - Phó Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần hàng Tiêu dùng Masan và đại diện chính quyền địa phương trao tặng quà cho các em học sinh

Nhân đôi niềm vui ngày tựu trường, trong 2 buổi lễ khởi công, Quỹ Nam Phương cùng Công ty Cổ phần hàng Tiêu dùng Masan, Công Ty TNHH Minh Long 1, Anh Ngọc Chinh và các bạn đã trao tặng 40 phần quà bao gồm tập vở, bút viết, hiện kim cho các học sinh vượt khó học giỏi nhân dịp đầu năm học mới và 100 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Các nghệ sĩ đồng hành cùng Quỹ Nam Phương

Đồng hành cùng 2 buổi Lễ khởi công, có các nghệ sĩ: Diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Ca sĩ Vũ Thảo My, Á hậu Thùy Dung, Diễn viên Tiêu Minh Phụng, Diễn viên Võ Đăng Khoa, Rapper DT Tập Rap, MC Phong Linh và đội ngũ tình nguyện viên của DatVietVAC Group Holdings, bằng tấm lòng thiện nguyện mang tới những món quà tinh thần ý nghĩa, những tiết mục văn nghệ vui tươi, tiếp thêm hy vọng và năng lượng tích cực tới bà con.

