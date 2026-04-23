PVOIL gặp mặt các cổ đông lớn, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán trước thềm Đại hội đồng cổ đông

Ngày 21-4-2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Toàn cảnh buổi gặp mặt trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVOIL

Tham dự có ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đăng Trình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVOIL; cùng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, đại diện Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các ban của Tổng công ty; và các cổ đông lớn của PVOIL, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán.

Chủ tịch PVOIL Cao Hoài Dương phát biểu khai mạc

Đây là dịp để PVOIL gặp gỡ trực tiếp, thông tin và thảo luận về kết quả SXKD năm 2025, 4 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch SXKD năm 2026; đồng thời lắng nghe các trao đổi và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông lớn, nhà đầu tư đối với hoạt động của PVOIL.

Năm 2025 là năm nhiều bứt phá, nhiều kỷ lục với PVOIL. Sản lượng kinh doanh xăng dầu lần đầu tiên vượt mốc 6 triệu m3/tấn (vượt 12% kế hoạch); tổng doanh thu đạt hơn 151,6 ngàn tỉ đồng (vượt 56% kế hoạch). Hệ thống bán lẻ cũng phát triển mạnh mẽ, 117 cửa hàng xăng dầu (CHXD) được mở mới, nâng tổng số lên gần 950 CHXD tính đến cuối năm 2025.

Ông Đỗ Mạnh Bình - Phó Tổng Giám đốc PVOIL báo cáo Kết quả SXKD năm 2025, 4 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch SXKD năm 2026

Một thông tin đáng chú ý cũng được chia sẻ tại buổi gặp mặt, năm 2025 ghi nhận số lượng cổ đông sở hữu cổ phiếu OIL tăng mạnh mẽ, từ 14.000 lên hơn 47.000 cổ đông, là minh chứng cho sự quan tâm rất lớn của các cổ đông đối với cổ phiếu OIL.

Sang năm 2026, thị trường đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ do xung đột tại Trung Đông gây đứt gãy nguồn cung và khiến giá dầu biến động mạnh với biên độ lớn. Trong bối cảnh đó, PVOIL đã chủ động đảm bảo nguồn hàng, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Trong 4 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 70.000 tỉ đồng; tiếp tục tăng trưởng về sản lượng và mở rộng mạng lưới bán lẻ, tiến gần tới mốc 1.000 CHXD.

Chủ tịch Cao Hoài Dương thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp thắc mắc

Giải đáp các vấn đề nhà đầu tư quan tâm, Chủ tịch HĐQT Cao Hoài Dương cho biết, PVOIL đang đẩy mạnh các dự án chiến lược, tập trung phát triển hạ tầng kho xăng dầu, mở rộng hệ thống bán lẻ và gia tăng dịch vụ phi xăng dầu. Đặc biệt, mảng nhiên liệu bay Jet A1 được xác định là một trong những mục tiêu trọng điểm của năm 2026. Dự kiến, trước mắt PVOIL sẽ tập trung cung ứng tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phú Quốc và kỳ vọng ghi nhận doanh thu đầu tiên từ mảng này ngay trong nửa cuối năm nay.

Đại diện các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán đặt câu hỏi cho Ban lãnh đạo PVOIL

Trước xu thế chuyển dịch năng lượng tất yếu, PVOIL tự hào là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dẫn đầu về độ phủ trạm sạc xe điện tại Việt Nam. Với gần 600 CHXD có trạm sạc ô tô điện và gần 1.000 điểm đổi pin xe máy điện, mảng kinh doanh này đã đóng góp không nhỏ cho lợi nhuận của doanh nghiệp. Song song với đó, PVOIL chú trọng đầu tư điện mặt trời áp mái cung cấp cho CHXD và trạm sạc. Giải pháp này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế với giá điện cạnh tranh mà còn khẳng định cam kết của PVOIL trong việc giảm phát thải và phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp thắc mắc

Thông tin về triển vọng năm 2026, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình cho biết PVOIL đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng thận trọng trước rủi ro giá dầu biến động mạnh, đặc biệt khi xu hướng giảm từ tháng 4 có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, PVOIL cam kết nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 với kỳ vọng tăng trưởng nhẹ, đồng thời duy trì điều hành linh hoạt để thích ứng với thị trường.

Một trong những vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm là kế hoạch triển khai xăng sinh học E10. Tổng Giám đốc PVOIL cho biết, hệ thống pha chế tại cả 3 miền của PVOIL đã cơ bản hoàn thiện và hết năm 2026 đạt tổng công suất khoảng 4 triệu m3/năm, cao hơn nhu cầu sản lượng kinh doanh nội bộ hiện tại. Việc đầu tư dư công suất không chỉ phục vụ mục tiêu tăng trưởng của PVOIL mà còn mở ra cơ hội cung cấp dịch vụ pha chế cho các đầu mối khác nếu có nhu cầu, qua đó có thể gia tăng hiệu quả.

Đại diện các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán đặt câu hỏi cho Ban lãnh đạo PVOIL

Đối với công tác đảm bảo nguồn cung, PVOIL khẳng định tính chủ động cao khi duy trì tỷ trọng 70%-80% nguồn hàng từ các nhà máy lọc dầu trong nước và 20%-30% hàng nhập khẩu. Thông qua các hợp đồng theo kế hoạch và kịch bản vận hành đa dạng, Tổng công ty cam kết không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn hàng. Trước những diễn biến khó lường của thị trường, PVOIL ưu tiên giải pháp ứng phó linh hoạt với tình hình thực tế, sẵn sàng điều chỉnh chiến lược thay vì áp dụng một kịch bản cố định.

Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch Cao Hoài Dương thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty cảm ơn các cổ đông, nhà đầu tư đã luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ cho hoạt động của PVOIL. PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tranh thủ tất cả các cơ hội, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, gia tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Dầu Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 24-4 theo hình thức trực tuyến.