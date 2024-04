Chương trình có sự tham dự của Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP HCM; Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận Ủy Quận Phú Nhuận; Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM…

Đại diện Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đây là lần thứ 2 bà Cao Thị Ngọc Dung được trao tặng danh hiệu cao quý này, sau lần đầu tiên vào năm 2010. Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2, ở hạng mục tập thể.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2

Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội nhiều năm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Đáng chú ý, sự kiện quan trọng và ý nghĩa này đã đánh dấu cột mốc 36 năm thành lập và kỉ niệm 20 năm cổ phần hoá PNJ. Những ghi nhận cao quý này là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên PNJ trong suốt 36 năm qua.

Năm 2023, giá trị thương hiệu của PNJ được ghi nhận là 428,43 triệu USD, tăng 17% so với năm 2022 và tăng 44% so với năm 2020 (do Brand Finance công bố).

Thành tựu của PNJ không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn đóng góp vào sự khôi phục và phát triển ngành kim hoàn Việt Nam, xứng tầm với lịch sử đất nước và ghi danh trên bản đồ kim hoàn thế giới.