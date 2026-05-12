Pháp Kiều xúc động trong ngày quê hương có thêm nhịp cầu mới

Cầu Khang Thuận Duyên sẽ thay thế cây cầu cũ mang tên Thuận Duyên tại địa phương. Chiếc cầu cũ vốn đã xuống cấp nghiêm trọng: đầu dốc bị sụt lún, kết cấu đà nứt gãy khiến mặt cầu bị nghiêng. Lan can hư hỏng, tại nhiều vị trí, lòi cốt sắt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi lưu thông. Trong khi đó, đây lại là con đường chính dẫn đến chợ, trường học và trạm y tế xã, với hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Việc cầu Khang Thuận Duyên hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng thời điểm trước mùa mưa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ giúp cải thiện điều kiện đi lại, cây cầu còn góp giúp những bước chân đến trường của của trẻ nhỏ trở nên an toàn hơn, những gánh hàng ra chợ bớt đi nỗi lo trơn trượt, và những mùa vụ không còn bị ngắt quãng bởi thời tiết. Qua đó, trực tiếp giải quyết những lo lắng, bất an đã tồn tại nhiều năm trong sinh hoạt hằng ngày của bà con.

Cầu Khang Thuận Duyên vững chắc nối liền đôi bờ

Với sự giới thiệu và hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Tân An và Hội Chữ thập đỏ xã Tân An triển khai xây dựng cầu mới. Cầu Khang Thuận Duyên được khánh thành ngày 9-5-2026 với chiều dài 26,2m, rộng 2,5m, trọng tải 1,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng là 995 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, khảo sát khoan địa chất, thiết kế và tư vấn giám sát), do gia đình ông Dương Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Loan, bà Vũ Thị Hồng Minh cùng các nhà hảo tâm của Quỹ Nam Phương tài trợ.

Tại buổi lễ, ông Từ Minh Điền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Quỹ Nam Phương trong việc cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng "Bằng khen" cho Quỹ Nam Phương và Đại diện Gia đình Ông Dương Văn Hoàng - Nhà tài trợ chính. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long trao tặng "Tấm lòng vàng nhân đạo" cho các Nhà tài trợ phụ và các Thành viên Quỹ Nam Phương.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long và Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long trao tặng "Bằng khen" và "Giấy tấm lòng vàng nhân đạo" cho đội ngũ Quỹ Nam Phương và các Nhà tài trợ cầu Khang Thuận Duyên

Không khí buổi lễ khánh thành càng thêm rộn ràng và ấm áp hơn với sự hiện diện của các nghệ sĩ đến từ các chương trình của DatVietVAC Group Holdings: Anh Trai Pháp Kiều, Anh Trai Hải Nam, Anh Trai Nhâm Phương Nam và MC, Diễn viên Thiên Thanh.

Dù lần đầu tiên đồng hành cùng Quỹ Nam Phương, các nghệ sĩ nhanh chóng hòa nhịp, tham gia đầy hào hứng vào các hoạt động

Không chỉ mang đến những tiết mục sôi động, các nghệ sĩ còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực khi cùng giao lưu, chia sẻ và thật sự hòa mình vào niềm vui chung của bà con để tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp và đầy kết nối.

"Là một người con của Vĩnh Long, Kiều thực sự rất vui và tự hào khi quê hương mình có thêm một cây cầu mới khang trang, an toàn. Hy vọng cây cầu sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Pháp Kiều tin rằng với những giá trị tích cực được lan tỏa, Quỹ Nam Phương sẽ ngày càng nhận được nhiều những sự ủng hộ, đồng hành của mọi người cùng Kiến Tạo Nhịp Cầu" – Anh Trai Pháp Kiều không giấu được niềm vui phấn khởi khi tự tay cắt băng thành chiếc cầu mới.

Các nghệ sĩ chia sẻ niềm vui có chiếc cầu mới cùng bà con địa phương

Nhân đôi niềm vui cho bà con địa phương, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Công ty TNHH Minh Long 1, Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty CP Giải pháp Truyền thông Việt Green Plus+ – đơn vị phân phối độc quyền Nước tăng lực Ngựa Đỏ, anh Ngọc Chinh cùng các bạn và các Nhà hảo tâm trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc và, 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Cầu Khang Thuận Duyên không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự kết nối - giữa những tấm lòng, giữa cộng đồng và những giá trị sẻ chia bền vững. Trong hành trình của mình, Quỹ Nam Phương tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối mang lại những thay đổi thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Năm 2026, Quỹ Nam Phương tiếp tục mở rộng hợp tác cùng các Hội, Ban ngành. Đoàn thể và đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tiếp nối cầu Khang Thuận Duyên, trong thời gian tới, Quỹ Nam Phương cùng cộng đồng fan Anh Trai "Say Hi" sẽ khánh thành cầu Bầu Ba tại Đắk Lắk, nối dài hành trình "Kiến Tạo Nhịp Cầu" bằng những công trình thiết thực, góp phần mang đến sự kết nối, an toàn và những đổi thay bền bỉ cho người dân địa phương.