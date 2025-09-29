Tiêu dùng
29/09/2025 18:42

Pantum ra mắt dòng máy in mới, khẳng định đẳng cấp “in ấn chuyên nghiệp”

Hãng máy in Pantum phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân phối Danh ra mắt dòng sản phẩm mới với chủ đề “In ấn chuyên nghiệp”

Ngày 27-9-2025, tại TP HCM, hãng máy in Pantum phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân phối Danh tổ chức sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới với chủ đề "In ấn chuyên nghiệp". Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo đại lý, khách hàng và đối tác chiến lược.

Các sản phẩm máy in laser được giới thiệu lần này gồm: dòng máy dành cho cá nhân và hộ gia đình như BP2310, BP2310W, BM2310NW, và dòng dành cho doanh nghiệp như BP4202D, BP4202DN, BP4202DW, BM4202AD, BM4302ADW. Tất cả đều được trang bị cơ chế tự nạp mực dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.

Dòng sản phẩm máy in Pantum mới

Đáng chú ý, model BM4302ADW sở hữu khay nạp giấy đảo mặt tự động (DADF), tính năng hiếm thấy trong phân khúc trung cấp, đồng thời tích hợp in bảo mật bằng mã PIN 4 số, nâng cao an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

Điểm nhấn sự kiện còn ở phần trải nghiệm tính năng chống kẹt giấy 0,02‰ cùng chương trình bốc thăm may mắn, trao tặng nhiều máy in Pantum mới cho khách tham dự.

Với hoạt động này, Pantum tái khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đồng hành cùng Công ty Phân phối Danh mang đến giải pháp in ấn chuyên nghiệp, thông minh và tối ưu cho người dùng.

M.Huy
