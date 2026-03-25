Mới đây, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), doanh nghiệp phối hợp cùng đối tác, khách hàng và tình nguyện viên trồng thêm 9.000 cây xanh. Các loại cây bản địa được lựa chọn nhằm bảo đảm thích nghi tốt, mang lại giá trị lâu dài cho môi trường.

Đại diện của Panasonic chia sẻ trong lễ trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy, Thái Bình

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Sống khỏe góp xanh" triển khai từ năm 2022, gắn với cam kết Panasonic Green Impact. Theo đó, mỗi sản phẩm bán ra trên nền tảng của hãng sẽ tương ứng với một cây rừng được trồng, đồng thời gắn mã số để khách hàng theo dõi.

Không dừng lại ở trồng rừng, Panasonic còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, trải nghiệm thực tế và hợp tác với nhiều trường đại học nhằm nâng cao nhận thức sống xanh cho giới trẻ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến môi trường, kết hợp phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao chất lượng sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.