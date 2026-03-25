25/03/2026 09:43

Panasonic cùng cộng đồng viết tiếp hành trình sống khỏe góp xanh

Sau dấu mốc đạt kỷ lục 1 triệu cây xanh, Panasonic Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hành trình phát triển bền vững thông qua chương trình “Sống khỏe góp xanh”

Mới đây, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), doanh nghiệp phối hợp cùng đối tác, khách hàng và tình nguyện viên trồng thêm 9.000 cây xanh. Các loại cây bản địa được lựa chọn nhằm bảo đảm thích nghi tốt, mang lại giá trị lâu dài cho môi trường.

Đại diện của Panasonic chia sẻ trong lễ trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy, Thái Bình

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Sống khỏe góp xanh" triển khai từ năm 2022, gắn với cam kết Panasonic Green Impact. Theo đó, mỗi sản phẩm bán ra trên nền tảng của hãng sẽ tương ứng với một cây rừng được trồng, đồng thời gắn mã số để khách hàng theo dõi.

Không dừng lại ở trồng rừng, Panasonic còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, trải nghiệm thực tế và hợp tác với nhiều trường đại học nhằm nâng cao nhận thức sống xanh cho giới trẻ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến môi trường, kết hợp phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao chất lượng sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

P. An
từ khóa : Phát triển bền vững, khu bảo tồn, tiết kiệm năng lượng, Panasonic
HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngân hàng 11:14

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng 11:13

Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

MB đồng hành cùng Sở Xây dựng TP HCM phát triển giải pháp thanh toán số trong giao thông công cộng

MB đồng hành cùng Sở Xây dựng TP HCM phát triển giải pháp thanh toán số trong giao thông công cộng

Ngân hàng 11:13

Hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hạ tầng giao thông, nâng cao trải nghiệm người dân và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

P&G tiếp tục mở rộng chương trình nước sạch tại Việt Nam

P&G tiếp tục mở rộng chương trình nước sạch tại Việt Nam

Doanh nghiệp 10:11

P&G Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến “Nước uống sạch cho cộng đồng”, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà

Tăng cường kết nối ASEAN qua tiệc trà hữu nghị tại không gian Duệ Tâm Trà

Thị trường 09:44

Các Tổng Lãnh sự ASEAN dự Tiệc trà hữu nghị “Kết nối nhân dân ASEAN” tại không gian văn hoá Duệ Tâm Trà, xã Châu Pha, TPHCM

Nam A Bank và Proparco ký biên bản ghi nhớ hợp tác: thúc đẩy nguồn lực tài chính xanh tại Việt Nam

Nam A Bank và Proparco ký biên bản ghi nhớ hợp tác: thúc đẩy nguồn lực tài chính xanh tại Việt Nam

Ngân hàng 09:43

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững của Nam A Bank.

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Ngân hàng 09:43

Ngày 24-3, tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), Nam A Bank đánh dấu cột mốc quan trọng thông qua thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với Tổ chức tài chính quốc tế.


