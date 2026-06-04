TikTok Shop đưa câu chuyện sản xuất dừa xanh của Vietcoco đến gần người tiêu dùng

Từ nhà máy đến giỏ hàng

Ra mắt từ tháng 9-2024, GreenUP là sáng kiến của TikTok Shop nhằm thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững. Chương trình kết nối nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng và báo chí để cùng lan tỏa những câu chuyện sản xuất có trách nhiệm đến gần hơn với người tiêu dùng. Đồng thời, khuyến khích người tiêu dùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực thông qua lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm và tiêu dùng xanh.

Cuối tháng 5 vừa qua, Vietcoco - thương hiệu thuộc Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới - trở thành điểm đến của GreenUP Factory Tour với nhiều hoạt động trải nghiệm tại nhà máy ở Vĩnh Long.

Nhiều video ngẫu hứng được ghi hình tại đây đã tái hiện sinh động không khí của vùng dừa lớn nhất ĐBSCL. Thông qua các nội dung này, khán giả không chỉ được tìm hiểu những hoạt động gắn với cây dừa mà còn có cơ hội quan sát quy trình sản xuất hiện đại tại nhà máy, nơi tạo ra các sản phẩm xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các nhà sáng tạo được tham quan và trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn chế biến dừa tươi tại nhà máy

Điểm nhấn của chương trình là 15 phiên livestream trên TikTok Shop, trong đó có 4 phiên phát trực tiếp ngay tại nhà máy vào ngày 29-5 với kết quả hơn 10.000 sản phẩm Vietcoco đã được bán ra. Nổi bật là các phiên livestream của Thiện Nhân (@thiennhanreview) và Ninh Quế Anh (@quanh1099), thu hút đông đảo người dùng theo dõi và mua sắm.

Các nhà sáng tạo nội dung livestream tại nhà máy Vietcoco (AVATAR)

Những sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất là dầu dừa tinh khiết organic và dầu dừa nấu ăn. Theo ước tính của doanh nghiệp, lượng sản phẩm tiêu thụ trong chiến dịch tương đương sản lượng được chế biến từ gần 87.700 trái dừa organic.

Tăng trưởng 400%/năm

Được thành lập từ năm 1997, Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới hiện là một trong những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu dừa hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu Vietcoco ra đời năm 2016 nhằm phát triển thị trường nội địa và mở rộng các dòng sản phẩm giá trị gia tăng từ dừa.

Đại diện doanh nghiệp cho biết TikTok Shop không chỉ góp phần thúc đẩy doanh số mà còn hỗ trợ quảng bá thương hiệu và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Sau hơn 3 năm đồng hành cùng TikTok Shop, Vietcoco ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 400%/năm và đã bán ra hơn 1 triệu chai dầu dừa.

Livestream tại nhà máy Vietcoco thu hút đông đảo người xem

Theo doanh nghiệp, đằng sau những con số tăng trưởng là nỗ lực duy trì tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và cam kết phát triển bền vững. Sức tiêu thụ ổn định trên TikTok Shop góp phần tạo việc làm cho người lao động và cải thiện sinh kế cho người trồng dừa tại địa phương.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop, cho rằng với những địa phương có thế mạnh nông nghiệp như ĐBSCL, TMĐT không chỉ mở ra thêm một kênh bán hàng mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp kể câu chuyện giá trị của nông sản Việt theo cách trực quan và thuyết phục hơn.

Theo bà Tân, khi người tiêu dùng được trực tiếp nhìn thấy vùng nguyên liệu, quy trình thu hoạch, dây chuyền sản xuất và các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, họ không chỉ mua sản phẩm mà còn hiểu rõ hơn về nguồn gốc cũng như những giá trị bền vững phía sau sản phẩm đó.

"Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc cũng như tác động môi trường - xã hội của sản phẩm. Vì vậy, những doanh nghiệp có khả năng chứng minh quy trình sản xuất minh bạch, có trách nhiệm và bền vững sẽ có nhiều cơ hội xây dựng niềm tin dài hạn với khách hàng" - bà Tân nhận định.

Theo bà Tân, minh bạch chuỗi cung ứng đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trên nền tảng số. Đây cũng là lý do GreenUP được triển khai nhằm đưa những câu chuyện sản xuất xanh đến gần hơn với người tiêu dùng

Thông qua GreenUP, TikTok Shop kỳ vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư mạnh mẽ hơn vào sản xuất xanh, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn những sản phẩm có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Trước đây, doanh nghiệp đầu tư nhà máy chủ yếu để phục vụ sản xuất. Hiện nay, việc xây dựng nhà máy xanh, chuẩn hóa quy trình và số hóa vận hành còn nhằm đáp ứng một mục tiêu mới: xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và tạo ra nội dung phục vụ hoạt động bán hàng. TikTok Shop là nền tảng TMĐT có thể biến những năng lực vận hành phía sau nhà máy thành nội dung giúp tạo nhu cầu và thúc đẩy chuyển đổi mua hàng. Đây cũng là một trong những giá trị nổi bật mà mô hình TMĐT khám phá mang lại. Các video ngắn và livestream có thể đưa người tiêu dùng đến gần hơn với vùng nguyên liệu, nhà máy và dây chuyền sản xuất, qua đó hiểu rõ hơn về nguồn gốc, quy trình làm ra sản phẩm ngay từ giai đoạn tìm hiểu và cân nhắc mua sắm.



