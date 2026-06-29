C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

Bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn đang trở thành một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong quá trình chuyển đổi xanh. Tại Hội nghị Thường niên PRO Việt Nam 2026 với chủ đề "Xây dựng hệ thống bao bì tuần hoàn vững mạnh bằng khoa học công nghệ", C.P. Việt Nam đã chia sẻ nhiều giải pháp đang được triển khai trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food nhằm giảm phát sinh chất thải bao bì, sử dụng hiệu quả tài nguyên và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Không gian trưng bày các giải pháp bao bì bền vững của C.P. Việt Nam tại Hội nghị Thường niên PRO Việt Nam 2026

Sự kiện do Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đơn vị tái chế và các tổ chức trong lĩnh vực môi trường, kinh tế tuần hoàn.

Hội nghị là diễn đàn để các bên liên quan trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực tái chế bao bì, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và xây dựng hệ thống bao bì tuần hoàn tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tăng cường các giải pháp giảm bao bì dùng một lần trong sản xuất

Cùng với định hướng phát triển bền vững, C.P. Việt Nam từng bước triển khai nhiều giải pháp nhằm tối ưu việc sử dụng bao bì và giảm thiểu tác động đến môi trường trong hoạt động sản xuất. Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, bên cạnh hình thức đóng bao truyền thống, công ty đang từng bước chuyển đổi sang hệ thống vận chuyển và lưu trữ thức ăn chăn nuôi dạng rời (bulk) thông qua xe bồn chuyên dụng và hệ thống bồn silo. Giải pháp này giúp giảm đáng kể lượng bao bì nhựa phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi đến các trang trại, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

C.P. Việt Nam chia sẻ các giải pháp từ thiết kế, sản xuất đến tái chế nhằm giảm phát sinh chất thải bao bì và sử dụng hiệu quả tài nguyên

Bên cạnh đó, C.P. Việt Nam tiếp tục tối ưu thiết kế bao bì theo hướng giảm kích cỡ, giảm khối lượng vật liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng bảo quản và chất lượng sản phẩm. Việc nghiên cứu, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường cũng đang được triển khai phù hợp với từng nhóm sản phẩm trong toàn chuỗi.

Tại khu vực triển lãm của hội nghị, C.P. Việt Nam đã giới thiệu chiến lược bao bì bền vững cùng các giải pháp kinh tế tuần hoàn đang được triển khai trong hoạt động sản xuất, góp phần giảm tiêu thụ nhựa, hạn chế phát sinh chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Gian hàng C.P. Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách tham dự với các sáng kiến giảm thiểu chất thải bao bì

Hướng tới mục tiêu bao bì bền vững trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food

Song song với các giải pháp kỹ thuật, C.P. Việt Nam cũng chú trọng nâng cao nhận thức về tiêu dùng có trách nhiệm thông qua các hoạt động truyền thông, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và các chương trình giáo dục môi trường phối hợp cùng trường học, địa phương.

Sản phẩm từ vật liệu tái chế được trưng bày tại gian hàng, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu chất thải

Những hoạt động này là một phần trong định hướng phát triển bao bì bền vững của công ty, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, 100% bao bì thực phẩm của C.P có thể tái chế, tái sử dụng hoặc phân hủy phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn và các mục tiêu phát triển bền vững.

Thông qua hội nghị, C.P. Việt Nam có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật các xu hướng và giải pháp mới trong lĩnh vực tái chế bao bì, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị tái chế và tổ chức chuyên môn trong ngành. Những giải pháp được doanh nghiệp triển khai trong chuỗi tích hợp cho thấy nỗ lực giảm phát sinh chất thải bao bì, sử dụng hiệu quả tài nguyên và từng bước thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.