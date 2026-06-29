BIDV và hành trình về nguồn, an sinh xã hội ý nghĩa tại tỉnh Hà Tĩnh

Đây không chỉ là cơ hội để các cán bộ ngân hàng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục tại vùng đất hiếu học còn nhiều gian khó.

Hành trình được mở đầu với chương trình sinh hoạt chính trị mang tên “Theo dấu Thanh xuân” tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Dưới vòm trời xanh của vùng đất anh hùng, đoàn cán bộ BIDV đã dâng nén hương thành kính trước Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Đứng trước những thước phim tư liệu tái hiện cuộc chiến đấu khốc liệt năm xưa, không gian như ngưng lại khi niềm xúc động hòa quyện vào lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay. Đoàn đã trao tặng "Hàng cây Thanh niên" để góp thêm sắc xanh cho cảnh quan khu di tích.

Hành trình tri ân “Theo dấu thanh xuân” của Đảng bộ Ban Quản lý Khách hàng doanh nghiệp tại Ngã ba Đồng Lộc

Rời Ngã ba Đồng Lộc, hành trình của BIDV tiếp tục hướng về trường Trung học cơ sở Sơn Tây, một ngôi trường miền núi thuộc xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, thầy và trò trường Sơn Tây nhiều năm qua vẫn luôn nỗ lực giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia với bề dày thành tích dạy và học đáng tự hào. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của việc chuyển đổi số trong giáo dục, nhà trường vẫn phải đối mặt với bài toán thiếu thốn trang thiết bị công nghệ phục vụ học tập.

Thấu hiểu những trăn trở đó, chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” đã mang đến những món quà vô cùng thiết thực. Tại đây, Ban Quản lý khách hàng doanh nghiệp cùng BIDV Hà Tĩnh đã trao tặng một phòng học tin học hiện đại với quy mô 20 bộ máy tính đồng bộ phục vụ công tác giảng dạy, học tập và 20 suất quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó Đoàn cũng hỗ trợ trồng thêm một "Hàng cây Thanh niên" trong khuôn viên trường nhằm tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Tổng giá trị quà tặng an sinh của chương trình đạt 180 triệu đồng.

Ban Quản lý khách hàng doanh nghiệp cùng BIDV Hà Tĩnh trao tặng 20 bộ máy tính cho các em học sinh trường THCS Sơn Tây

Những món quà ý nghĩa này không chỉ cải thiện trực tiếp điều kiện cơ sở vật chất mà còn tạo thêm cơ hội học tập giúp học sinh vùng nông thôn, miền núi nhanh chóng tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng số để tự tin đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ.

Chuỗi hoạt động khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh và niềm ấm áp đọng lại trong tâm niệm của mỗi cán bộ BIDV. Chương trình an sinh thiết thực đã tiếp nối giá trị nghĩa tình của BIDV xây dựng, khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh vì cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp mà BIDV mong muốn mang đến mọi miền đất nước.