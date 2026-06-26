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Doanh nghiệp
26/06/2026 12:15

CHK Quốc tế Gia Bình ký Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược, chuẩn bị công tác vận hành

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Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược để chuẩn bị cho công tác vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình chính thức được triển khai.

Masterise Group - thương hiệu hàng đầu quốc gia đã nhận được sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Công an để triển khai dự án xây dựng CHK Quốc tế Gia Bình trở thành biểu tượng hàng không thế hệ mới tại Việt Nam. Masterise Aviation Infrastructure (MAI) - thành viên của Masterise Group và "daa International Limited" cùng thực hiện lễ ký kết này.

Sự kiện có sự tham dự của bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ Ireland tại Việt Nam; đại diện Bộ Công an; đại diện Cục Hàng không Việt Nam; cùng lãnh đạo cấp cao của daa International và Masterise Group.

Bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ Ireland tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình là dự án được định hướng theo mô hình thông minh, xanh, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng, hình thành một hệ sinh thái kinh tế hàng không tích hợp, gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ và đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển và định hình vị thế của Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình.

Với công suất dự kiến đạt 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030, và tầm nhìn dài hạn đạt 50 triệu hành khách cùng 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050, năng lực vận hành được xác định là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng khai thác và trải nghiệm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thỏa thuận, đội ngũ chuyên gia tham gia dự án vận hành sân bay Gia Bình sẽ quy tụ không chỉ các lãnh đạo cấp cao mà còn nhiều chuyên gia toàn cầu, từng trực tiếp vận hành và phát triển những trung tâm hàng không quốc tế lớn như Hamad (Qatar), Changi (Singapore), Heathrow (Anh) và Munich (Đức), mang đến kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng mô hình khai thác và triển khai vận hành sân bay đẳng cấp quôc tế, đặc biệt là các kinh nghiệm được thiết kế chuyên biệt, phù hợp với tham vọng phát triển mô hình sân bay hiện đại, mang tính tiên phong trên thế giới. Nhờ đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ tiếp cận các thông lệ tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời từng bước xây dựng năng lực nội tại thông qua đào tạo và chuyển giao, hướng tới mục tiêu vận hành hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

Ông Vũ Hoàng Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise Aviation Infrastructure, cho biết:

"Việc ký kết hợp đồng dịch vụ kỹ thuật và hợp tác chiến lược hôm nay đánh dấu bước khởi đầu cho cách tiếp cận mới trong phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ xây dựng một cảng hàng không, mà hướng tới định hình một trung tâm kinh tế hàng không - nơi hội tụ dòng hành khách, hàng hóa và các hoạt động kinh tế giá trị cao. Trong đó, năng lực vận hành đóng vai trò then chốt, và sự hợp tác với daa International là nền tảng để chúng tôi từng bước xây dựng và phát triển năng lực vận hành theo các chuẩn mực quốc tế".

Về Masterise Group

Với tầm nhìn dài hạn, Masterise Group khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong kiến tạo tầm vóc quốc gia, hệ sinh thái sống chuẩn 5 sao quốc tế, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Đồng thời, tập đoàn dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ, tiên phong phát triển nền tảng số hóa và AI, góp phần nâng tầm chất lượng sống và thúc đẩy kỷ nguyên tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm toàn cầu của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Về Masterise Aviation Infrastructure (MAI)

Masterise Aviation Infrastructure (MAI) là đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Masterise Group, hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ hàng không. Với định hướng phát triển toàn diện, MAI không chỉ tập trung vào đầu tư và phát triển cảng hàng không, mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái kinh tế hàng không hiện đại, bao gồm các dịch vụ, tiện ích và trải nghiệm liên quan. Thông qua đó, MAI kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đồng hành cùng chiến lược phát triển hạ tầng - giao thông quốc gia trong bối cảnh hội nhập.

Minh Quân
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