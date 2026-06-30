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Doanh nghiệp
30/06/2026 18:10

HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

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Trong suốt 35 năm qua, HEINEKEN Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp” hơn thông qua những sáng kiến và hành động thiết thực

Nỗ lực này được triển khai nhất quán trên ba trụ cột trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm Uống có trách nhiệm, Môi trường và Xã hội.

Ba trụ cột trọng tâm

Hướng đến văn hóa uống có trách nhiệm, HEINEKEN Việt Nam đã có 15 năm hợp tác cùng cơ quan ban ngành, bao gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông, nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông với thông điệp "Đã uống rượu bia thì không lái xe", mang đến những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh Heineken® 0.0 nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng lựa chọn thức uống đại mạch không cồn, đem đến lựa chọn thưởng thức cho người dùng trong mọi dịp.

Ở khía cạnh Môi trường, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục ghi nhận những dấu mốc trên hành trình bù hoàn nước, khẳng định cam kết bảo vệ nguồn nước. Thông qua hợp tác công - tư với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương, HEINEKEN Việt Nam đã đạt mục tiêu bù hoàn 100% lượng nước tại ba nhà máy ở Tiền Giang, Hà Nội và TP HCM. Những sáng kiến bảo tồn nguồn nước trong chương trình còn góp phần tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái, bảo vệ an ninh nguồn nước, đồng thời mang lại lợi ích cho hàng nghìn hộ gia đình tại các địa phương nơi công ty đang hoạt động.

HEINEKEN Việt Nam đã đạt mục tiêu bù hoàn 100% lượng nước tại ba nhà máy ở Tiền Giang, Hà Nội và TP HCM

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các sáng kiến nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch cho cộng đồng dễ bị tổn thương. Tiêu biểu là chương trình nước cho cộng đồng tại xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long, được thực hiện cùng Central Retail Việt Nam, Trung tâm Nước STARS - Trường Đại học Trà Vinh và MapMe, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch cho cộng đồng trước các thách thức về nguồn nước trong bối cảnh hiện tại.

Ở trụ cột xã hội, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục giữ vững cam kết luôn song hành cùng sự phát triển con người và cộng đồng. Đây là lần thứ hai liên tiếp công ty được chứng nhận "Great Place to Work®" - đạt thành tích Top 10 Nơi làm việc xuất sắc tại Việt Nam 2026 ở hạng mục Doanh nghiệp lớn. Công ty hiện có 46% vị trí lãnh đạo do nữ giới đảm nhiệm, khẳng định cam kết của xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập và trao quyền.

Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu

Nỗ lực bền bỉ trong hơn ba thập kỷ, HEINEKEN Việt Nam không ngừng mang đến những tác động tích cực cho kinh tế và xã hội Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đã trực tiếp đóng góp hơn 27.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, dành gần 22.000 tỉ cho hoạt động mua sắm nội địa và tạo ra 167.000 việc làm trên toàn chuỗi giá trị. Với mỗi việc làm trực tiếp được tạo ra tại HEINEKEN Việt Nam, có thêm 58 việc làm gián tiếp khác được hỗ trợ trong nền kinh tế Việt Nam, cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế.

Vừa qua, công ty được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu giai đoạn 2025 - 2026 tại Giải thưởng Rồng Vàng, đồng thời nhận Bằng khen của Bộ Công Thương cho những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. HEINEKEN Việt Nam liên tiếp được vinh danh là Ngôi Sao CSI bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tại CSI Ranking, và 8 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững nhất Việt Nam.

Chia sẻ về tác động tích cực trong những chương trình phát triển bền vững, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam cho biết ngày nay, rất nhiều thách thức về môi trường và xã hội không thể được giải quyết bởi một tổ chức đơn lẻ nào, mà đòi hỏi sự hợp tác, chung tay chia sẻ tri thức, chuyên môn, và nguồn lực. "HEINEKEN Việt Nam hướng đến việc giải quyết những thách thức phức tạp bằng hành động thiết thực, mỗi ngày. Chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được, và sẽ tiếp tục duy trì động lực này thông qua việc đồng hành cùng chính phủ, các doanh nghiệp và cộng đồng nhằm tạo ra tác động tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Với HEINEKEN Việt Nam, phát triển bền vững là chung tay hành động", James Crampton chia sẻ.

11 tỉ đồng hỗ trợ cộng đồng

Trong năm 2025, doanh nghiệp cũng đã dành 11 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên cả nước thông qua các hoạt động cứu trợ thiên tai bão lũ và chương trình Tết an vui.

Bài và ảnh: MINH HOÀNG
từ khóa : Phát triển bền vững, kinh tế Việt Nam, cảnh sát giao thông, uống rượu bia, doanh nghiệp FDI, Heineken
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