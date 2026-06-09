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Sản xuất - Kinh doanh
09/06/2026 17:44

Sun PhuQuoc Airways ra mắt GSA tại 3 thị trường quốc tế, mở thêm 3 đường bay nội địa

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Động thái này đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng thị trường, tăng cường năng lực phân phối và kết nối các dòng khách trọng điểm đến Việt Nam.

Ngày 8-6, Sun PhuQuoc Airways công bố các tổng đại lý quốc tế (GSA) tại Nga, Trung Quốc và Malaysia, đồng thời ký kết hợp tác với Công ty Du lịch Việt và mở thêm ba đường bay nội địa mới.

Mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế trọng điểm

Tại sự kiện, Sun PhuQuoc Airways chính thức công bố các tổng đại lý quốc tế tại ba thị trường trọng điểm gồm Nga, Trung Quốc và Malaysia. Các đối tác được lựa chọn đều sở hữu năng lực phân phối mạnh, mạng lưới đại lý rộng khắp và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hàng không, du lịch.

Đại diện GSA tại thị trường Nga

Tại Nga, Sun PhuQuoc Airways bổ nhiệm Avia Turizm - thành viên của Anex Tourism Group, một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu hoạt động tại châu Âu, Trung Đông, Nga và khu vực CIS.

Tại Malaysia, đối tác được lựa chọn là Wifadah Travel & Tours - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện GSA tại thị trường Malaysia

Tại Trung Quốc, hãng hợp tác với Sichuan Baoyue International Aviation Service - doanh nghiệp dịch vụ hàng không tích hợp có trụ sở tại tỉnh Tứ Xuyên và Beijing Xianghe International Transportation Service - đơn vị cung cấp các giải pháp logistics và dịch vụ tích hợp có trụ sở tại Bắc Kinh.

Đại diện GSA Sichuan Baoyue International Aviation Service tại Trung Quốc

Không chỉ đóng vai trò phân phối sản phẩm, các đối tác sẽ đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong việc phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới đại lý, kết nối doanh nghiệp lữ hành và xúc tiến điểm đến.

Trong nhiều năm qua, Nga và Trung Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn của Phú Quốc, trong khi Malaysia là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận dòng khách ASEAN và khách Hồi giáo. Việc mở rộng mạng lưới phân phối tại các quốc gia này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch và nâng cao độ hiện diện của Phú Quốc trên bản đồ du lịch khu vực.

Đại diện GSA Beijing Xianghe International Transportation Service tại Trung Quốc

Cho tới nay, Sun PhuQuoc Airways đã chỉ định tổng đại lý quốc tế tại các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng bán toàn cầu thông qua hợp tác kết nối với các đối tác tiềm năng khác tại thị trường Úc, Kazakhstan, Ubezakistan, Oman, Cộng hòa Séc, Mông Cổ, Nhật Bản.

Mở rộng mạng bay và tăng cường hợp tác trong nước

Song song với việc mở rộng hiện diện quốc tế, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục củng cố thị trường nội địa thông qua hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt (Viet Media Travel) - một trong những doanh nghiệp lữ hành uy tín tại Việt Nam.

Đại diện SPA và Viet Media Travel ký kết hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp hàng không, mở rộng kênh phân phối, gia tăng nguồn khách và khai thác hiệu quả hơn mạng bay của Sun PhuQuoc Airways trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hãng cũng công bố ba đường bay nội địa mới, tiếp tục mở rộng kết nối giữa các trung tâm kinh tế và du lịch lớn trên cả nước.

Sun PhuQuoc Airways mở thêm 3 đường bay nội địa mới

Theo đó, từ ngày 20-7-2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác đường bay Hà Nội - Nha Trang với tần suất 3 chuyến mỗi ngày. Từ ngày 25-7-2026, hai đường bay TPHCM - Hải Phòng và Hải Phòng - Phú Quốc sẽ chính thức được đưa vào khai thác với tần suất 1 chuyến mỗi ngày.

Việc đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác du lịch trong nước và phát triển thêm các đường bay mới cho thấy định hướng phát triển đồng bộ của Sun PhuQuoc Airways trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động, hãng đang từng bước gia tăng khả năng kết nối giữa Phú Quốc với các thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu giữa các điểm đến.

Mai Anh
từ khóa : sản phẩm du lịch, khách quốc tế, phát triển thị trường, khai thác đường bay, Sun PhuQuoc Airways
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