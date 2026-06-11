Sun Group đưa Ascott, lyf & Harris đến Nam Đảo, đón đầu xu hướng khách quốc tế lưu trú dài ngày

Hợp tác cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các điểm đến tại Việt Nam trong mắt những tên tuổi lớn toàn cầu; đồng thời được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Theo thỏa thuận với Sun Group, The Ascott Limited sẽ vận hành 4 thương hiệu gồm The Crest Collection tại TP.HCM và ba thương hiệu Ascott, lyf và HARRIS tại Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc. Đặc biệt trong đó có hai thương hiệu lyf và Harris lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Đại diện Sun Group và The Ascott Limited ký kết hợp tác

Sự hiện diện của 3 thương hiệu mới sẽ góp phần đưa chuẩn mực nghỉ dưỡng và lưu trú dài ngày tới Phú Quốc. Đồng thời, lưu trú theo phong cách lifestyle, kết hợp nghỉ dưỡng, làm việc và tận hưởng điểm đến được kỳ vọng sẽ giúp đảo Ngọc mở rộng tệp khách quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và tạo thêm sức sống cho một điểm đến đang không ngừng phát triển.

Việc thương hiệu nghỉ dưỡng đến từ Singapore lựa chọn hiện diện tại Phú Quốc còn diễn ra trong bối cảnh Sun Group đang thúc đẩy kết nối mạnh mẽ giữa hai điểm đến thông qua hàng không với đường bay thẳng "full-service" Singapore - Phú Quốc của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, sẽ cất cánh vào ngày 25/7 tới. Sự cộng hưởng giữa các thương hiệu lưu trú quốc tế đẳng cấp, kết nối hàng không mới cùng hệ sinh thái du lịch - giải trí quy mô lớn không chỉ góp phần tạo nên sức sống mới cho đảo Ngọc mà còn đưa Phú Quốc đến gần hơn với các dòng khách quốc tế chất lượng cao từ thị trường này.

Ông David Cumming - Tổng Quản lý Khu vực Đông Dương, The Ascott Limited

The Ascott Limited là thương hiệu vận hành căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới đến từ Singapore, hiện sở hữu hệ thống hơn 1.000 khu căn hộ và khách sạn, hiện diện tại hơn 230 thành phố trên 40 quốc gia. Phát biểu tại lễ ký kết, Ông David Cumming - Tổng Quản lý Khu vực Đông Dương, The Ascott Limited đánh giá cao sự mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với Sun Group. "Chúng tôi cam kết mang đến những trải nghiệm lưu trú khác biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách toàn cầu, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế." ông nhấn mạnh.

Ba thương hiệu mới góp phần thổi bùng sức sống đảo Ngọc

Hợp tác giữa Sun Group và The Ascott Limited sẽ mang tới cho Thị trấn Hoàng Hôn, nơi đang được xem là tâm điểm phát triển mới của du lịch Phú Quốc hơn 1.500 phòng thuộc 3 thương hiệu khác nhau. Trong khi Ascott hướng tới nhóm khách doanh nhân, chuyên gia quốc tế và khách lưu trú dài ngày với mô hình căn hộ dịch vụ cao cấp theo triết lý "Savour the Art of Living" đặc trưng; thì lyf, một trong những thương hiệu trẻ và giàu năng lượng nhất của The Ascott Limited, sẽ mang tới mô hình "social living", phù hợp thế hệ du khách mới.

Còn HARRIS, thương hiệu khách sạn phong cách sống nổi bật của Châu Á, sẽ bổ sung một lựa chọn lưu trú hiện đại, thân thiện và giàu hoạt động cho Phú Quốc, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh điểm đến đang cần thêm những sản phẩm phù hợp với dòng khách quốc tế đại chúng nhưng có mức chi tiêu cao.

3 tòa khách sạn của các thương hiệu sở hữu tầm nhìn 360 độ độc quyền ra Cầu Hôn

Cả 3 tòa khách sạn tọa lạc tại núi Ông Quán, sở hữu độ cao tự nhiên nổi bật hiếm hoi. Khách lưu trú tại đây sẽ hưởng trọn tầm nhìn 360 độ "đắt giá" bao trọn biển trời. Không cần di chuyển, khách vẫn có thể ngắm khung cảnh độc quyền hướng thẳng về công trình biểu tượng Cầu Hôn cùng những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ hàng đêm. Đặc biệt, khách lưu trú còn được kết nối trực tiếp tới hệ sinh thái nghỉ dưỡng giải trí mà Sun Group đang phát triển, với cáp treo ba dây dài nhất thế giới, các công viên giải trí quy mô lớn, những show diễn đa phương tiện đẳng cấp như Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness, Symphony of the Sea, Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub,....

Khi giá trị điểm đến liên tục được bồi đắp, sức hấp dẫn của vùng đất cũng hứa hẹn không ngừng gia tăng, giúp thu hút thêm dòng khách, các thương hiệu quốc tế và những nguồn lực phát triển mới.

Cột mốc mới cho lưu trú hạng sang tại TP HCM

The Crest Collection là dòng thương hiệu cao cấp nhất của The Ascott Limited, dành cho những du khách tìm kiếm các trải nghiệm lưu trú độc bản, đề cao tính nghệ thuật và lịch sử. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này hiện diện tại TP.HCM. The Crest Collection được kỳ vọng sẽ mang tới một không gian lưu trú giàu chiều sâu văn hóa và cảm xúc, nơi du khách không chỉ tận hưởng lưu trú đẳng cấp giữa trung tâm thành phố mà còn cảm nhận được "chất" Sài Gòn riêng biệt thông qua kiến trúc, không gian và phong cách sống.

Sự hiện diện của thương hiệu tại TPHCM tiếp tục khẳng định niềm tin của Ascott vào tiềm năng của thị trường Việt Nam cũng như vai trò của Sun Group trong việc đưa các thương hiệu lưu trú quốc tế đẳng cấp tới những "đầu tàu" kinh tế - du lịch của cả nước.

Sự hội tụ của các thương hiệu lớn thổi thêm sức sống cho Phú Quốc

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng giám đốc Sun Group kiêm Tổng giám đốc Khối giải trí nghỉ dưỡng của tập đoàn (SHE) cho biết: "TPHCM và Phú Quốc đại diện cho hai động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam: một trung tâm kinh tế, thương mại quốc tế năng động và một điểm đến nghỉ dưỡng đang vươn mình trên bản đồ toàn cầu. Hợp tác với The Ascott Limited qua danh mục thương hiệu trải rộng thể hiện mong muốn của Sun Group trong việc nâng cao năng lực đón khách quốc tế chất lượng cao, đặc biệt với khách quốc tế lưu trú dài ngày, từ đó gia tăng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam."