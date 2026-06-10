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Sản xuất - Kinh doanh
10/06/2026 11:10

SAWACO triển khai nhiều giải pháp hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP HCM

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Hưởng ứng phong trào thi đua “Thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên 10%” của TP HCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tập trung triển khai nhiều giải pháp.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 – 2030, SAWACO xác định phong trào thi đua là động lực để phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hiện nay, SAWACO duy trì năng lực cấp nước gần 2,4 triệu m³/ngày, bảo đảm 100% hộ dân trong vùng phục vụ tại TP HCM được cung cấp nước sạch. Trong thời gian qua, Tổng Công ty tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống cấp nước với tổng sản lượng nước sản xuất đạt gần 696 triệu m³, công suất phát nước bình quân hơn 1,9 triệu m³/ngày và tổng lượng nước tiêu thụ đạt hơn 608 triệu m³. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước tiếp tục được kéo giảm còn 12,51%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên nước.

Để góp phần thực hiện chủ trương thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên 10% của TP HCM, SAWACO tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, Tổng Công ty ưu tiên bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, ổn định trong mọi tình huống; nâng cao năng lực sản xuất, truyền tải và phân phối nước sạch, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh và vùng có nhu cầu sử dụng nước tăng cao.

Song song đó, SAWACO tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát thất thoát, thất thu nước thông qua tăng cường quản lý mạng lưới, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống. Tổng Công ty cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống cấp nước thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, sản xuất và chăm sóc khách hàng. Các nền tảng công nghệ như hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa (SCADA), trung tâm dữ liệu (Data Center), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bản sao kỹ thuật số (Digital Twin)… được nghiên cứu, ứng dụng để tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

SAWACO triển khai nhiều giải pháp hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP HCM - Ảnh 1.

Nhân sự Nhà máy nước Thủ Đức theo dõi, vận hành hệ thống cấp nước qua Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, SAWACO tiếp tục mở rộng các dịch vụ trên nền tảng số như đăng ký dịch vụ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và tra cứu thông tin sử dụng nước. Tổng Công ty đồng thời triển khai chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2025 – 2030", hướng đến xây dựng phong cách phục vụ "Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Thân thiện", lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.

SAWACO triển khai nhiều giải pháp hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP HCM - Ảnh 2.

Nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức hỗ trợ khách hàng tại quầy giao dịch

Cùng với việc bảo đảm hoạt động sản xuất, cung cấp nước an toàn và ổn định, SAWACO tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống cấp nước và chất lượng phục vụ khách hàng.

Thông qua các giải pháp đồng bộ, SAWACO hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống cấp nước hiện đại, an toàn, thông minh và bền vững; góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị đặc biệt và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP HCM trong giai đoạn tới.

Thanh Ngọc
từ khóa : phong trào thi đua, ứng dụng công nghệ, Sawaco, cung cấp nước sạch, thúc đẩy chuyển đổi số
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