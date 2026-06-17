PV Drilling trong Top VIX50 và Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa ghi dấu ấn khi lần đầu tiên được vinh danh trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 (VIX50) do Vietnam Report công bố, đồng thời đạt Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững (Top 50 CSA) ở hạng mục “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư trao tặng.

Hai danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của PV Drilling trong việc nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả hoạt động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao uy tín truyền thông và giá trị thương hiệu trên thị trường chứng khoán, từng bước tích hợp các yếu tố ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào chiến lược phát triển bền vững.



PV Drilling nhận vinh danh Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững (Top 50 CSA) năm 2026 ở hạng mục “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững”

Tại PV Drilling, con người luôn được xác định là một trong ba giá trị cốt lõi, cùng với sự chuyên nghiệp và sự chính trực, là nền tảng tạo nên sức mạnh nội lực và phát triển bền vững của Tổng công ty.

Giai đoạn 2023-2025, PV Drilling không ngừng gia tăng đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, với tổng số giờ đào tạo tăng từ 43.716 giờ lên 70.424 giờ, số giờ đào tạo đạt 37,36 giờ/người lao động và chi phí đào tạo tăng lên 29,39 tỉ đồng trong năm 2025. Đặc biệt, các nội dung về phát triển bền vững và ESG được tích hợp vào chương trình đào tạo với 440 giờ trong năm 2025, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các mục tiêu phát triển bền vững trong toàn PV Drilling. Hiệu quả đào tạo tiếp tục được nâng cao khi tỉ lệ hoàn thành các khóa đào tạo của người lao động khối giàn khoan tăng từ 86% lên 90,82%.

Ông Hồ Vũ Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đại diện PV Drilling nhận danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2026

Chiến lược nhân sự của PV Drilling được triển khai xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời nhân sự, từ tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp đến đánh giá và thăng tiến; đồng thời từng bước tích hợp các nguyên tắc về đạo đức kinh doanh, đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, gắn kết và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu tăng trưởng dài hạn.



Trước đó, ngày 2-6-2026, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026. Lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, PV Drilling đã minh chứng cho năng lực tăng trưởng bền vững, khả năng quản trị rủi ro hiệu quả cũng như uy tín thương hiệu ngày càng được nâng cao trên thị trường chứng khoán.

Được sàng lọc dựa trên bốn tiêu chí tài chính trọng yếu gồm doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và vốn hóa thị trường, các doanh nghiệp VIX50 còn phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về sức khỏe tài chính, uy tín truyền thông và mức độ tín nhiệm từ các bên liên quan.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX

Hiện nay, PV Drilling sở hữu đội ngũ 8 giàn khoan biển hiện đại, trong đó có 7 giàn đang hoạt động tại thị trường Đông Nam Á và một giàn khoan tự nâng thế hệ mới dự kiến đặt tên PV DRILLING X. Cùng với hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật giếng khoan chất lượng cao, cung cấp nhân lực cho các giàn khoan biển, khoan đất liền, khoan địa nhiệt và khoan giếng phục vụ thu giữ và lưu trữ carbon, PV Drilling không ngừng mở rộng năng lực cạnh tranh, duy trì hiệu suất sử dụng giàn khoan ở mức cao, bảo đảm vận hành an toàn và hiệu quả.

Việc đồng thời được vinh danh trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả và Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2026 ở hạng mục “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của PV Drilling trong việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là động lực để PV Drilling tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, gia tăng giá trị cho người lao động, cổ đông, khách hàng, đối tác và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.



