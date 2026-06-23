PV Drilling hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học công nghệ PV Drilling giai đoạn 2024-2026.

Trong bối cảnh thị trường khoan dầu khí duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại Đông Nam Á, PV Drilling đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026 và ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng cao so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ khoan dầu khí tại khu vực.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn bộ giàn khoan biển của PV Drilling duy trì hoạt động an toàn và hiệu suất hoạt động trên 99%, trong đó giàn PV DRILLING IX vừa đầu tư chính thức đi vào vận hành từ tháng 4-2026. Các giàn khoan của Tổng công ty tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei, với nhu cầu thuê giàn cao và mức giá thuê ổn định khoảng 90.000 USD/ngày. Các mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và cung ứng nhân lực khoan cũng duy trì tăng trưởng tích cực, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Kết quả, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của PV Drilling dự kiến vượt khoảng 30% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX đi vào vận hành từ tháng 4-2026

PV Drilling đạt các kết quả trên là nhờ tận dụng cơ hội thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh thông qua đưa thêm giàn khoan vào hoạt động, tối ưu nguồn lực, tăng cường quản trị chi phí, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và vận hành, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời, PV Drilling tiếp tục duy trì thành tích an toàn ở mức cao, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, Tổng công ty tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học công nghệ PV Drilling giai đoạn 2024-2026. Báo cáo tổng kết đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác quản trị và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo. Hệ thống quản trị KHCN tiếp tục được củng cố thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) cùng đầu mối chuyên trách hỗ trợ tham mưu, phối hợp và triển khai trong toàn Tổng công ty.

Bên cạnh đó, PV Drilling tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường nguồn lực cho hoạt động KHCN và ĐMST theo các quy định mới của pháp luật. Những thay đổi tích cực về cơ chế tài chính, đặc biệt là việc nâng mức trích Quỹ phát triển KHCN lên tối đa 20% lợi nhuận tính thuế cùng cơ chế cho phép hạch toán trực tiếp các khoản chi nghiên cứu KHCN và ĐMST vào chi phí sản xuất kinh doanh đã tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát huy hiệu quả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong toàn PV Drilling.

Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026

Tại hội nghị sơ kết, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn hệ thống giúp PV Drilling đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm. Ông nhận định triển vọng thị trường dịch vụ khoan trong trung và dài hạn vẫn rất tích cực nhờ nhu cầu thăm dò, khai thác dầu khí gia tăng trong khi nguồn cung giàn khoan tiếp tục hạn chế. Tại Việt Nam, các dự án trọng điểm như Lô B, Đại Hùng giai đoạn 4, Hải Sư Vàng và Cá Voi Xanh được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh trong những năm tới; yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, thiết bị và năng lực kỹ thuật để nắm bắt cơ hội thị trường, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026

Mặc dù 6 tháng cuối năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức do những biến động khó lường của tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới, PV Drilling tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Tổng công ty sẽ tập trung duy trì hoạt động an toàn tuyệt đối, bảo đảm chất lượng dịch vụ, tăng cường tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.