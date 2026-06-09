Nối dài những yêu thương dành cho con em liệt sĩ công an

Nhưng bên cạnh các em, suốt nhiều năm qua vẫn luôn có những tấm lòng âm thầm sẻ chia, tiếp sức và đồng hành. Những yêu thương được nối dài ấy không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin để vững vàng bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Hành trình sẻ chia

Mới đây, tại trụ sở Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô, một cuộc hẹn ý nghĩa lại được tiếp nối. Những em nhỏ là con liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi cùng gia đình, những người làm báo và đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát gặp lại nhau trong không khí thân tình.

Cuộc gặp không chỉ là dịp trao tặng những phần quà động viên, mà còn là dịp để những người đồng hành nhiều năm qua gửi gắm sự quan tâm, động viên tới các em và gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, đó là sự tiếp nối của nghĩa tình đồng đội, của trách nhiệm và tình cảm dành cho những đứa trẻ đã sớm chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Đằng sau cuộc gặp ấy là một hành trình sẻ chia đã được Báo An ninh Thủ đô lặng lẽ vun đắp và gìn giữ suốt gần 30 năm qua. Từ cuối thập niên 1990, thông qua Quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng", nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và những người làm Báo An ninh Thủ đô đã chung tay hỗ trợ con liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Những khoản trợ cấp hằng tháng tuy không lớn nhưng được duy trì đều đặn, trở thành điểm tựa để nhiều gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng trong những năm tháng chông chênh nhất.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô và bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng - Phó Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao quà và hỗ trợ cho cháu Phạm Hoàng Thái là con đồng chí Phạm Đức Sơn (nguyên cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội

Trong hành trình giữ gìn bình yên cho nhân dân, có những cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Phía sau sự hy sinh ấy là những người vợ phải thay chồng gánh vác cuộc sống, là những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của cha, chỉ biết về người đã sinh thành ra mình qua những tấm ảnh và những câu chuyện kể từ người lớn.

Khoảng trống mà sự mất mát để lại không gì có thể lấp đầy, nhưng tình đồng đội và sự sẻ chia của cộng đồng đã giúp nhiều gia đình có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục vun đắp cho những ước mơ trẻ thơ còn dang dở.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cho biết, việc chăm lo cho con em liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi không chỉ là một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô và đất nước.

Bởi vậy, chương trình không đơn thuần là những lần trao quà hay hỗ trợ kinh phí. Điều được những người làm báo Công an Thủ đô gìn giữ suốt nhiều năm qua chính là sự đồng hành; các em được quan tâm từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành, được động viên trong học tập, được chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và được tiếp thêm niềm tin vào tương lai.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Đặc biệt, từ năm 2025, hoạt động ý nghĩa này của An ninh Thủ đô đã nhận được sự đồng hành và tiếp sức của Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua chương trình "Cùng em vững bước tương lai", trị giá gần 1 tỉ đồng, kéo dài từ năm 2025 đến năm 2031.

Cuộc gặp không chỉ là dịp trao tặng những phần quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, mà còn là dịp để những người đồng hành nhiều năm qua gửi gắm sự quan tâm, động viên tới các em và gia đình

Với sự hỗ trợ này, mức trợ cấp hàng tháng dành cho mỗi em đều được nâng lên, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình và tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, phát triển.

Tại chương trình, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ rằng doanh nghiệp mong muốn không chỉ hỗ trợ các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn đồng hành lâu dài, trở thành điểm tựa để các em nuôi dưỡng ước mơ và tự tin trên hành trình trưởng thành. Bởi mỗi em nhỏ đều xứng đáng có cơ hội phát triển trong một môi trường tốt đẹp và được trao thêm cơ hội để hướng tới tương lai.

Đồng thời, đây cũng là cách doanh nghiệp cụ thể hóa triết lý "Sống trách nhiệm", với trọng tâm hướng tới thế hệ trẻ thông qua các chương trình hỗ trợ dài hạn, bền vững, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần cùng xã hội thực hiện hiệu quả chủ trương "đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước.

Trong những dịp gặp gỡ, thăm hỏi định kỳ hằng năm, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn mong muốn được lắng nghe các em chia sẻ những câu chuyện trong học tập và cuộc sống, những ước mơ và dự định trong tương lai để có thể tiếp thêm động lực và đồng hành cùng các em nhiều hơn.

Cháu Trần Phương Phương, con đồng chí Trần Khắc Tiệp (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động), chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp. Hành trình trưởng thành của em gắn liền với sự đồng hành bền bỉ của chương trình

Đặc biệt, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh: "Các con hãy luôn tự hào về truyền thống gia đình, về người cha của mình… đó sẽ là điểm tựa, là niềm tin, là sức mạnh lớn nhất để các con vượt qua mọi khó khăn trên đường đời và đạt được những ước mơ của mình".

Trong buổi gặp mặt, nhiều người đã lặng đi khi nghe những câu chuyện của các gia đình. Chị Đỗ Thu Quỳnh, vợ đồng chí Vũ Phương Đông (nguyên là cán bộ Công an phường Thanh Lương), vẫn nhớ như in những ngày tháng khó khăn khi chồng chị mất, con trai Vũ Châu Phong mới tròn 10 tháng tuổi. Một mình gánh vác vai trò của cả cha lẫn mẹ, chị từng đối diện với không ít lo toan trên hành trình nuôi con khôn lớn.

Trong những năm tháng ấy, sự quan tâm, hỗ trợ từ Báo An ninh Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành đã trở thành điểm tựa tinh thần để hai mẹ con vững vàng bước tiếp. Cậu bé ngày nào còn chưa kịp cảm nhận vòng tay của cha, giờ đây đã học hết lớp 8 với thành tích học tập xuất sắc. Với chị, đó không chỉ là niềm vui của một người mẹ mà còn là sự đáp đền cho những tình cảm mà đồng đội của chồng và những người luôn đồng hành cùng gia đình đã dành cho hai mẹ con suốt nhiều năm qua.

Trao quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cùng con em Liệt sĩ Công an Thủ đô, cán bộ công an từ trần

Không chỉ chị Quỳnh, có những người mẹ khác cũng đã đi qua những năm tháng mất mát bằng nghị lực và tình yêu thương được tiếp nối từ những người ở lại. Chị Tô Thùy Vân từng phải đối diện với biến cố lớn nhất cuộc đời khi đang mang thai con gái ở tháng thứ tám. Khi ấy, chị mới ngoài 25 tuổi. Nỗi đau mất chồng đến vào thời điểm đứa con trong bụng còn chưa kịp chào đời khiến tương lai phía trước của hai mẹ con dường như phủ đầy hoang hoải và lo toan. Thế nhưng, chính sự quan tâm của gia đình nội ngoại, của những người đồng đội và CBCS Báo An ninh Thủ đô đã giúp chị có thêm nghị lực để vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.

Với chị, những khoản hỗ trợ vật chất có thể không lớn, nhưng điều đọng lại trong chị suốt nhiều năm qua là cảm giác mẹ con mình chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau. Từ sự sẻ chia ấy, chị lặng lẽ nuôi con trưởng thành, gìn giữ những ký ức đẹp về người cha mà con chưa từng được gặp mặt. Để rồi nhiều năm sau ngày cha hy sinh, cô bé Kiều Tâm Anh đã trở thành học sinh giỏi của năm học vừa qua. Nhìn con ngày một trưởng thành, người mẹ ấy vẫn mang trong mình một tâm nguyện giản dị, đó là dạy dỗ con nên người, để con tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở của cha và sống xứng đáng với những hy sinh mà thế hệ đi trước đã cống hiến.

Ở một góc khác của hội trường, cháu Trần Phương Phương, con đồng chí Trần Khắc Tiệp (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động), chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp. Hành trình trưởng thành của em gắn liền với sự đồng hành bền bỉ của chương trình. Những khoản trợ cấp nhỏ được trao đều đặn qua từng năm không chỉ phần nào đỡ đần được gia đình mà còn tiếp thêm động lực để Phương kiên trì theo đuổi con đường học tập. Với Phương, sự quan tâm ấy là lời nhắc nhở về tình cảm của những người vẫn luôn dõi theo và tin tưởng vào thế hệ trẻ. Cũng bởi vậy, em luôn nỗ lực học tập với mong muốn không phụ những tấm lòng đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng trưởng thành.

Trao hỗ trợ cho gia đình đồng chí Vũ Phương Đông - nguyên là cán bộ Công an Phường Thanh Lương

Cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm cúng và giản dị, được nối kết bằng những nụ cười, những cái siết tay và những lời hỏi han chân tình. Điều đọng lại không chỉ là những phần quà được trao, mà có lẽ là sự đồng hành bền bỉ được gìn giữ qua năm tháng. Đó là cảm giác những gia đình từng trải qua mất mát chưa bao giờ bị lãng quên, rằng bên cạnh họ vẫn luôn có những người âm thầm sẻ chia và dõi theo.

Và có lẽ, đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất mà những người ở lại muốn dành tặng cho các em: tiếp thêm cho các em niềm tin son sắt rằng phía trước vẫn luôn có những vòng tay yêu thương đồng hành, để những mầm xanh lớn lên từ mất mát vẫn có thể vững vàng hướng về tương lai.