Người phụ nữ khiếm thị và “dự án khởi nghiệp” cấy sinh kế cho người yếu thế

Với chị Bùi Thị Hà - một người phụ nữ khiếm thị ở Hưng Yên, 20 năm qua là hành trình lặng lẽ đi qua mặc cảm, vượt lên nghịch cảnh để cấy sinh kế, trao cơ hội và dựng lại niềm tin cho những phận đời yếu thế quanh mình.

Vết sẹo tuổi thơ và hai tiếng miệt thị

Chị Bùi Thị Hà từng có một đôi mắt sáng. Một tai nạn năm lên 6 tuổi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị: một bên mắt hỏng vĩnh viễn, bên còn lại chỉ còn thị lực khoảng 4/10.

Thế giới của cô bé ngày ấy trở nên mờ nhòe, nhưng nỗi đau lớn hơn lại đến từ những ánh nhìn và lời nói xung quanh. Có lần, một người bạn nhìn thẳng vào khiếm khuyết trên khuôn mặt rồi buông hai chữ lạnh lùng: "con chột".

Chị Bùi Thị Hà với niềm vui thường nhật ở thư viện miễn phí chị lập ra cho trẻ em

Hai tiếng ấy như một nhát cắt khiến cô bé thu mình lại trong nhiều năm. Chị để tóc dài che nửa khuôn mặt, né tránh giao tiếp, sống trong mặc cảm như một cái bóng.

Nhưng rồi, đến một lúc, chị nhận ra nếu cứ tiếp tục trốn chạy, cuộc đời sẽ mãi bị đóng khung trong bóng tối do chính mình tạo ra. Chị bắt đầu bước ra, tham gia hoạt động xã hội, gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ. Chính từ đó, chị hiểu rằng khiếm khuyết không định nghĩa con người - cách ta đối diện với nó mới quyết định giá trị của mình.

"Trao cần câu" thay vì "cho con cá"

Hai mươi năm gắn bó với công tác thiện nguyện, chị Hà hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh Hưng Yên.

Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải là sự giúp đỡ chị dành cho người yếu thế, mà là cách chị làm điều đó. Chị không chọn con đường hỗ trợ ngắn hạn, mà kiên trì theo đuổi hướng "trao sinh kế".

Chị chủ động kết nối doanh nghiệp, mở lớp tập huấn, tìm hướng đi nghề nghiệp phù hợp cho từng hoàn cảnh thay vì chỉ hỗ trợ vật chất.

Chị Bùi Thị Hà tặng quà chị Nguyễn Thị Hiền - người khuyết tật đã nghe lời khuyên của chị để học ngành dược và đã sở hữu một hiệu thuốc nhỏ ngay tại nhà.

Trong số những người được chị đồng hành, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hiền (xã Minh Thọ) là một ví dụ rõ nét. Từng mưu sinh bằng nghề sửa quần áo tại nhà với thu nhập bấp bênh, lại bị hạn chế vận động, cuộc sống của chị Hiền gần như bế tắc.

Sau khi lắng nghe, chị Hà động viên chị Hiền chuyển hướng học nghề dược. Từ một thợ may, chị Hiền nay đã có một quầy thuốc nhỏ tại nhà, thu nhập ổn định hơn và quan trọng nhất là có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Không dừng lại ở sinh kế, chị Hà còn âm thầm tạo ra một không gian đọc sách miễn phí ngay tại nhà từ năm 2021.

Giữa vùng quê bình lặng, góc nhà nhỏ ấy trở thành nơi trẻ em tìm đến đọc sách, mượn sách, mở rộng tri thức mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Chạy 100 m và một cuộc gặp gỡ đặc biệt

Ít ai nghĩ một người khiếm thị lại có thể tham gia điền kinh. Nhưng chị Hà đã đứng trên đường chạy 100 m tại giải thể thao người khuyết tật và giành Huy chương Vàng.

Chính tấm huy chương ấy đã đưa chị đến cuộc gặp gỡ với vận động viên Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) trong chương trình "Nối trọn yêu thương" trên VTV1.

Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) trò chuyện và tặng quà động viên chị Bùi Thị Hà

Không ồn ào hay phô trương, cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ mang hai hành trình khác nhau nhưng chung một điểm: sự bền bỉ.

Thanh Vũ chia sẻ, điều khiến chị xúc động không chỉ là thành tích, mà là cách chị Hà vượt qua giới hạn của bản thân để sống một cuộc đời rộng lớn hơn chính mình.

Gia tài vô giá của người mẹ

Sau tất cả, điểm tựa lớn nhất của chị Hà lại nằm ở gia đình - nơi cô con gái luôn dõi theo mẹ bằng sự tự hào.

Với em, những chuyến đi, những công việc cộng đồng của mẹ không phải là sự hy sinh, mà là bài học sống về lòng nhân ái và nghị lực.

"Mẹ không chỉ lo cho gia đình mà còn giúp những người khó khăn hơn. Con rất tự hào về mẹ", em chia sẻ.

Hành trình 20 năm của chị Bùi Thị Hà cho thấy một điều giản dị: nghịch cảnh có thể lấy đi ánh sáng đôi mắt, nhưng không thể tắt đi ánh sáng từ một trái tim bền bỉ và hướng thiện.

"Dự án khởi nghiệp" của chị không tạo ra lợi nhuận hay nhà đầu tư, nhưng đang từng ngày tạo ra những điều quan trọng hơn: cơ hội, sinh kế và hy vọng cho những phận đời yếu thế.