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Hoạt động cộng đồng
08/06/2026 16:27

Lan tỏa yêu thương đến trẻ em khó khăn từ Tháng hành động vì trẻ em 2026

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Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp đồng hành tích cực với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai với chủ đề: "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số". Đây là thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện quyết tâm của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để mọi trẻ em đều được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện trong thời đại công nghệ số.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương và UBND phường Thới Hòa cũng đã ký kết chương trình "Thới Hòa nghĩa tình - Chắp cánh tuổi thơ", nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Các em nhỏ phường Thới Hòa - TP HCM trong ngày hội của tuổi thơ

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm nay. Tham gia tại Khu vực 2 có 400 trẻ em trong tổng số 1.728 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được nhận quà, mỗi em được nhận 1 phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng hiện vật trị giá 400.000 đồng. Tổng kinh phí trao quà của chương trình tại 3 Khu vực đến hơn 1 tỉ đồng.

Không chỉ nhận quà, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, cắt tóc miễn phí và các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa. Ngày hội đã mang đến không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay tiếp tục có sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, Công ty Tân Hiệp Phát đã dành tặng 1.728 phần quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình.

Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương từ nhiều năm nay

Là doanh nghiệp nhiều năm gắn bó với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, Tân Hiệp Phát luôn xác định trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân. Đặc biệt, doanh nghiệp dành sự quan tâm cho các chương trình hướng đến trẻ em trong các lĩnh vực giáo dục, thể thao, kỹ năng sống và phát triển toàn diện.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Tại Tân Hiệp Phát, chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi món quà trao đi hôm nay không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn là cách để lan tỏa tinh thần sẻ chia và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Chúng tôi luôn mong muốn góp phần tạo nên một ‘vòng tròn sẻ chia’, nơi những giá trị nhận được sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng lòng nhân ái, sự tử tế và khát vọng vươn lên. Khi trẻ em được quan tâm, được tiếp thêm động lực và cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn của cộng đồng và đất nước".

Trong nhiều năm qua, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em hay các chương trình cộng đồng khác, Tân Hiệp Phát còn chú trọng đầu tư vào các hoạt động hỗ trợ dài hạn nhằm tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ.

Tân Hiệp Phát đến thăm hỏi và trao quà cho các bé chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

Doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng nhiều mái ấm tình thương tại TP HCM; bảo trợ gần 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Tân Hiệp Phát cũng đồng hành cùng Ban chuyên đề An ninh Thủ đô và Công an TP HCM bảo trợ gần 50 em nhỏ mồ côi trong chương trình Cùng em vững bước tương lai

Những hoạt động được duy trì xuyên suốt trong nhiều năm qua thể hiện cam kết lâu dài của Tân Hiệp Phát trong việc đồng hành cùng trẻ em Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng môi trường phát triển an toàn, lành mạnh và giàu yêu thương cho thế hệ tương lai.

T.Thanh
từ khóa : Tân Hiệp Phát, Tháng Hành động vì trẻ em, sống trách nhiệm, Phụng sự xã hội
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