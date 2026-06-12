Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long (NLG) bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Khi các tuyến vành đai, cao tốc và hạ tầng liên vùng dần hình thành, khoảng cách địa lý không còn là rào cản tuyệt đối. Những khu vực từng được xem là vùng ven đang trở thành các điểm kết nối mới trong mạng lưới phát triển, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản.

Danh mục các khu đô thị tích hợp của Nam Long trải dài từ TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ đến Hải Phòng cho thấy chiến lược phát triển nhất quán của doanh nghiệp: lựa chọn quỹ đất tại các hành lang giao thông trọng điểm và đồng hành cùng quá trình mở rộng không gian đô thị.

TP HCM mở rộng - nơi các đại đô thị bắt đầu hình thành theo hạ tầng

Tại khu vực phía Nam, các dự án hạ tầng như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và hệ thống kết nối liên vùng đang từng bước thay đổi cách nhìn về giá trị bất động sản. Khi khả năng kết nối trở thành yếu tố cốt lõi, các đại đô thị tích hợp nổi lên như mô hình đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, tiện ích và môi trường sống.

Trong bức tranh đó, Waterpoint là một trường hợp đáng chú ý. Với quy mô hơn 350 ha, dự án không đơn thuần nằm ở cửa ngõ TP HCM, mà còn nằm đúng trên trục kết nối TP HCM - miền Tây - nơi hạ tầng đang từng bước tái cấu trúc lại dòng di chuyển và dòng dân cư.

Điểm đáng nói không phải chỉ là vị trí, mà là thời điểm. Waterpoint được phát triển khi hạ tầng vẫn còn ở phía trước, đồng nghĩa với việc giá trị của dự án không phản ánh hiện trạng, mà phản ánh kỳ vọng vào tương lai. Đây chính là khác biệt cốt lõi giữa "đi theo thị trường" và "đi trước hạ tầng".

Dự án Waterpoint của Nam Long nằm đúng trên trục kết nối TP HCM - miền Tây

Bên cạnh đó, Mizuki Park và Akari City lại cho thấy hai giai đoạn tiếp theo của cùng một logic. Nếu Mizuki Park bám theo một hành lang đã định hình như Nguyễn Văn Linh để nhanh chóng chuyển hóa thành nhu cầu ở thực, thì Akari nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt với hạ tầng đã hoàn thiện, giá trị được hiện thực hóa gần như ngay lập tức.

Ba dự án, ba vị trí, nhưng cùng phản ánh một chiến lược nhất quán: Tọa lạc ở trục kết nối trọng yếu, giúp giá trị bất động sản tăng theo nhịp của hạ tầng đang dần hình thành.

Dự án Mizuki Park bám theo một hành lang đã định hình như Nguyễn Văn Linh

Khu Đông – nơi hạ tầng tạo ra những "bước nhảy" về giá trị

Tại khu Đông TP HCM và Đồng Nai, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như sân bay Long Thành, Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đang tạo ra một hệ sinh thái kinh tế mới gắn với logistics, công nghiệp và dịch vụ hàng không.

Hạ tầng khu Đông TP HCM đang dần hoàn thiện

Trong bối cảnh đó, Izumi City rộng 170 ha tại Long Hưng (Đồng Nai) được đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này. Sự hình thành các cực tăng trưởng mới giúp gia tăng nhu cầu nhà ở và tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường.

Theo báo cáo tài chính của Nam Long, việc chuyển nhượng 15,1% cổ phần tại dự án Izumi City đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Nam Long trong năm 2025, cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa tiến độ hạ tầng và khả năng hấp thụ của thị trường.

Izumi City hưởng lợi trực tiếp nhờ cú hích hạ tầng

Dự án Elyse Island cũng hưởng lợi từ hạ tầng tỷ USD, kết nối đảo Đại Phước với trung tâm TP HCM. Ngay từ đầu năm 2026, lễ động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2 tạo thành cú hích hạ tầng ấn tượng.

Sau 30 năm chờ đợi, Cầu Cát Lái chiều dài 11,6km kết nối trực tiếp TP HCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành đã chính thức được khởi động. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 nối khu Nam TP HCM (Nguyễn Hữu Thọ) với Đồng Nai (Liên Cảng) cũng triển khai.

Những điều này có nghĩa là, hai nhịp cầu này rút ngắn khoảng cách địa lý, khai thông lộ trình di chuyển từ Elyse Island đến khu vực trung tâm TP HCM trong khoảng 20 phút.

Đồng bằng sông Cửu Long - nơi hạ tầng lần đầu tạo ra một thị trường thực sự

Sự xuất hiện của các tuyến cao tốc như Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, cùng với trục Cần Thơ - Cà Mau đang được triển khai, đưa khu vực Cần Thơ đứng trước cơ hội chuyển mình lịch sử, trở thành đầu tàu kinh tế của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng quy mô 4 làn xe, dự kiến cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Việc đồng bộ quy hoạch cơ sở hạ tầng này tạo nên tuyến cao tốc trục ngang quan trọng, mở ra không gian phát triển công nghiệp và logistics mạnh mẽ. Đặc biệt, việc quy hoạch dịch chuyển các cơ quan hành chính về phía Nam (quận Cái Răng) đã tạo nên một cực tăng trưởng mới, hiện đại và sôi động hơn.

Trong bối cảnh đó, dự án Nam Long II Central Lake được hưởng lợi trực tiếp và sâu sắc nhất. Tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, dự án thừa hưởng khả năng kết nối giao thông liên vùng đồng bộ, ngay sát trung tâm hành chính mới của Tây Đô.

Với mô hình đô thị tích hợp sở hữu hồ cảnh quan trung tâm và tiện ích hiện đại, Nam Long II Central Lake được định vị là không gian an cư gắn với vận hội phát triển mới của khu Nam Cần Thơ.

Dự án Nam Long II Central Lake

Chiến lược "Bắc tiến" với dự án An Zen Residences của Nam Long

Tại Hải Phòng, hệ thống kết nối gồm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cảng nước sâu Lạch Huyện cùng mạng lưới khu công nghiệp quy mô lớn đã tạo nên một nền tảng phát triển tương đối hoàn chỉnh.

Đây cũng là một trong những địa phương thu hút mạnh dòng vốn FDI trong nhiều năm qua, với sự hiện diện của các tập đoàn sản xuất và công nghệ quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, dự án An Zen Residences của Nam Long tại Hải Phòng cho thấy một cách tiếp cận khác so với các khu vực phía Nam. Thay vì "đi trước" để đón đầu hạ tầng, doanh nghiệp này đang tham gia vào một thị trường đã có nền tảng, nơi nhu cầu được hình thành rõ ràng và có khả năng hấp thụ thực tế.

Đáng chú ý, việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh gần đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách trong tam giác kinh tế phía Bắc, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa các trung tâm công nghiệp và cảng biển. Khi đó, vai trò của Hải Phòng không chỉ dừng lại ở một thành phố cảng, mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics khu vực.