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Thị trường
12/06/2026 13:17

Nam Long (NLG) sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức, chuẩn bị đón "chu kỳ thu hoạch" từ các dự án

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Nam Long (NLG) đang duy trì hoạt động bán hàng tích cực tại nhiều dự án trọng điểm như Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park và Southgate.

Ngày 15-6 tới đây, CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/6/2026.

Như vậy với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Long dự kiến chi khoảng 243 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Lợi nhuận vượt kế hoạch trong năm thị trường phục hồi

Năm 2025 được xem là giai đoạn thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi rõ nét hơn khi nguồn cung mới tăng trở lại, nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và từng bước quay lại thị trường.

Trong bối cảnh đó, Nam Long duy trì hoạt động bán hàng tích cực tại nhiều dự án trọng điểm như Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park và Southgate.

Kết thúc năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 5.645 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 946 tỷ đồng, vượt khoảng 18% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những kết quả tích cực nhất của Nam Long trong giai đoạn thị trường bất động sản vừa trải qua chu kỳ điều chỉnh kéo dài.

Nam Long (NLG) sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức, chuẩn bị đón "chu kỳ thu hoạch" từ các dự án - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Nam Long

Duy trì sức khỏe tài chính giữa chu kỳ khó khăn

Một trong những điểm đáng chú ý của Nam Long là khả năng kiểm soát đòn bẩy tài chính.

Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chịu áp lực lớn từ nợ vay và dòng tiền, tổng dư nợ vay của Nam Long cuối năm 2025 ở mức 5.522 tỷ đồng, giảm khoảng 21% so với năm trước.

Việc vừa duy trì hoạt động đầu tư, mở bán dự án, vừa giảm quy mô nợ vay và tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông cho thấy doanh nghiệp đang giữ được nền tảng tài chính ổn định.

Đây cũng là một trong những lý do giúp Nam Long thường được nhóm nhà đầu tư dài hạn đánh giá cao hơn nhiều doanh nghiệp bất động sản khác trong cùng giai đoạn.

Các dự án lớn bước vào giai đoạn thu hoạch

Sau nhiều năm đầu tư và phát triển quỹ đất, Nam Long đang sở hữu danh mục dự án quy mô lớn trải dài từ TP HCM, Long An đến Đồng Nai.

Đáng chú ý, các đại dự án đô thị tích hợp như Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park hay Southgate đang từng bước đi vào giai đoạn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, tạo nền tảng tăng trưởng cho những năm tới.

Nhiều công ty chứng khoán hiện cũng duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng của Nam Long khi cho rằng doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ bàn giao sản phẩm mạnh hơn từ năm 2026 trở đi.

Một điểm nhấn khác trong chiến lược phát triển của Nam Long là khả năng hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Năm 2025 đánh dấu tròn 10 năm hợp tác giữa Nam Long và các tập đoàn Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad.

Trong bối cảnh dòng vốn ngoại vẫn khá thận trọng với thị trường bất động sản Việt Nam, việc tiếp tục thu hút được các đối tác lớn từ Nhật Bản được xem là một lợi thế đáng kể của Nam Long.

Nam Long (NLG) sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức, chuẩn bị đón "chu kỳ thu hoạch" từ các dự án - Ảnh 2.

Izumi City - dự án đô thị tích hợp của Nam Long

Với nền tảng tài chính tương đối lành mạnh, quỹ đất lớn, các dự án trọng điểm đang bước vào giai đoạn khai thác và sự đồng hành của các đối tác quốc tế, Nam Long được nhiều nhà đầu tư đánh giá là một trong những doanh nghiệp bất động sản có vị thế thuận lợi để hưởng lợi khi thị trường phục hồi.

Việc tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt trong giai đoạn hiện nay cũng phần nào phản ánh sự tự tin của doanh nghiệp đối với triển vọng hoạt động kinh doanh trong những năm tới.

Nam Long (NLG) sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức, chuẩn bị đón "chu kỳ thu hoạch" từ các dự án - Ảnh 3.Cách Nam Long kiến tạo đô thị tích hợp từ triết lý giá trị thật

Nam Long kiến tạo hệ sinh thái đô thị từ giá trị thật, để mỗi quyết định an cư là lựa chọn vững tâm cho hôm nay và là di sản cho mai sau.

PV
từ khóa : Nam Long
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