Dòng tiền vẫn ưu tiên bất động sản trung tâm, Cloud9 Tower thu hút sự quan tâm trong ngày mở bán

Xu hướng này được phản ánh rõ nét tại sự kiện mở bán Cloud9 Tower thuộc khu căn hộ hạng sang The Privé do BLUEMARQ Development phát triển, diễn ra vào sáng ngày 13-6-2026.

Nguồn cung đa dạng, dòng tiền vẫn ưu tiên tài sản có giá trị bền vững

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự trở lại sôi động của thị trường bất động sản với hàng loạt dự án mới được giới thiệu trên nhiều địa bàn. Từ các khu đô thị quy mô lớn ở vùng ven, các dự án nhà ở tại những cực tăng trưởng mới cho đến bất động sản nghỉ dưỡng, người mua hiện có nhiều lựa chọn hơn so với giai đoạn trước.

Vị trí trung tâm, chất lượng bàn giao và pháp lý minh bạch là những yếu tố giúp The Privé luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng và thị trường

Tuy nhiên, bất động sản trung tâm vẫn duy trì sức hấp dẫn nhờ tính khan hiếm. Quỹ đất phát triển nhà ở tại khu vực lõi TP HCM không còn nhiều, trong khi các yêu cầu về quy hoạch, pháp lý và chi phí đầu tư, xây dựng ngày càng gia tăng khiến nguồn cung mới trở nên hạn chế. Sự chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn cung khan hiếm đang góp phần củng cố giá trị của các tài sản sở hữu vị trí trung tâm.

Bên cạnh đó, áp lực lãi suất và chi phí vốn cũng khiến người mua thận trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Theo báo cáo Quý I-2026 của Savills, thị trường căn hộ TP HCM ghi nhận khoảng 1.900 căn hộ mở bán mới với tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%. Các chuyên gia cho rằng người mua đang có xu hướng ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và khả năng bảo toàn tài sản trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, bất động sản trung tâm tiếp tục được đánh giá cao nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực, cho thuê và đầu tư. Chính vì vậy, dù thị trường xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn mới, dòng tiền vẫn có xu hướng tìm đến các dự án nằm tại khu vực trung tâm hoặc liền kề trung tâm, nơi hội tụ lợi thế về vị trí, tính thanh khoản và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Đông đảo khách hàng tham dự sự kiện mở bán Cloud9 Tower – tòa tháp thuộc dự án hạng sang The Privé

Thành công của sự kiện mở bán Cloud9 Tower thuộc The Privé diễn ra ngày 13-6 vừa qua là một minh chứng rõ nét cho xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược. Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức sự kiện đã ghi nhận lượng khách tham dự đông đảo. Không khí giao dịch diễn ra sôi động tại các khu vực tư vấn khi nhiều khách hàng chủ động tìm hiểu về sản phẩm, tiến độ xây dựng, tiềm năng hạ tầng cũng như các chính sách tài chính đang được áp dụng.

Theo ghi nhận tại sự kiện, nhiều khách hàng đã hoàn tất thủ tục đặt mua ngay trong ngày sau thời gian dài theo dõi dự án. Điều này cho thấy dù thị trường đang có nhiều lựa chọn mới, các sản phẩm sở hữu vị trí liền kề trung tâm cùng giá trị sử dụng thực vẫn duy trì sức hút đáng kể đối với người mua.

Cloud9 Tower – tòa tháp mang biểu tượng thịnh vượng của The Privé

Sức hút của Cloud9 Tower đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Bên cạnh vị trí liền kề Trung tâm Tài chính quốc tế và Trung tâm Hành chính mới Thủ Thiêm, tòa tháp còn sở hữu những ưu điểm nổi trội khiến nhiều khách hàng quan tâm ngay từ khi được giới thiệu ra thị trường.

Cloud9 Tower là tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của The Privé. Theo quan niệm Á Đông, số 9 tượng trưng cho sự viên mãn, trường tồn và thịnh vượng. Chính vì vậy, đây được xem là một trong những tòa tháp mang nhiều ý nghĩa phong thủy nổi bật của dự án.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, Cloud9 Tower còn được đánh giá cao nhờ vị trí nội khu đặc biệt. Tòa tháp nằm tại vị trí đón gió và ánh sáng tự nhiên thuận lợi, đồng thời sở hữu địa thế "Cửu trường vượng khí", nơi các yếu tố gió, nước và cảnh quan được kết nối hài hòa thông qua quy hoạch tổng thể. Sự cân bằng giữa thiên nhiên và không gian sống được kỳ vọng mang đến môi trường sống thông thoáng, bền vững cho cộng đồng cư dân.

Cloud9 Tower được đánh giá cao nhờ vị trí nội khu đặc biệt, dễ tiếp cận hệ tiện ích đa dạng và chất lượng bàn giao hoàn thiện của The Privé

Một điểm nhấn khác của Cloud9 Tower nằm ở giải pháp quy hoạch và kiến trúc. Tòa tháp được xoay một góc 45 độ so với các công trình lân cận nhằm tối ưu tầm nhìn và khả năng đón gió tự nhiên. Thiết kế này giúp nhiều căn hộ mở rộng góc nhìn hướng về mặt nước, công viên nội khu và các khoảng xanh cảnh quan, đồng thời gia tăng tính riêng tư cho không gian sống.

Là một phần của khu compound bên sông quy mô 6,7 ha, Cloud9 Tower được thừa hưởng hệ tiện ích đa dạng của The Privé, từ không gian thể thao, chăm sóc sức khỏe, thư giãn đến các khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, tòa tháp còn kế thừa tiêu chuẩn bàn giao tinh xảo – yếu tố đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của The Privé trên thị trường căn hộ hạng sang. Từ vật liệu hoàn thiện được tuyển chọn kỹ lưỡng và hệ thiết bị từ các thương hiệu quốc tế cho đến ngôn ngữ thiết kế đề cao sự tinh tế và tính cá nhân hóa, mọi chi tiết đều được cân nhắc nhằm mang đến trải nghiệm sống vừa sang trọng vừa tiện nghi.

Sự kết hợp giữa thẩm mỹ, công năng và chất lượng vận hành không chỉ nâng tầm giá trị không gian sống tại Cloud9 Tower mà còn đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhóm khách hàng tinh hoa.

Sự quan tâm lớn từ thị trường cùng bầu không khí giao dịch sôi động trong ngày mở bán cho thấy sức hút của những sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, giá trị sử dụng thực và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, đây tiếp tục là những tiêu chí được nhiều khách hàng ưu tiên khi lựa chọn bất động sản.