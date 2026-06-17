Hành trình những lá cờ tổ quốc nơi biên cương

Năm 2022 đánh dấu một hoạt động quy mô lớn tại Hà Giang khi hơn 10.000 lá cờ Tổ quốc, 500 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều các phần quà ý nghĩa khác đã được trao tặng cho người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Trên đỉnh núi Rồng, lá cờ rộng 54 m² được kéo lên trên ngọn kỳ đài. Đây cũng là địa phương từng ghi dấu cột mốc đầu tiên trong hành trình đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Him Lam từ năm 2019. Ba năm sau ngày trở lại, sắc đỏ của quốc kỳ tiếp tục hiện diện trên những cung đường biên cương, trong các khu dân cư và tại nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng của địa phương.

Năm 2024, hành trình cờ Tổ quốc được nối dài đến các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên với hơn 7.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng trong suốt chuyến đi. Các nhà báo, phóng viên Báo Người Lao động và các cán bộ Công ty Cổ phần Him Lam đã không quản khó khăn, gian khổ, "lên rừng xuống biển", tới nhiều vùng miền xa xôi của đất nước để trao tặng cờ Tổ quốc đến nhiều đối tượng.

Mỗi nơi đoàn công tác đặt chân đến đều mang những nét đặc trưng riêng. Nhưng đều có một điểm chung là ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, là giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, nâng cao trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

Qua từng năm, chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những lá cờ Tổ quốc, những phần quà ý nghĩa mà còn trở thành cầu nối gắn kết giữa báo chí, doanh nghiệp và địa phương trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành bền bỉ của các đơn vị xã hội hóa, trong đó có Công ty Cổ phần Him Lam, đã góp phần tạo nên nguồn lực để chương trình được duy trì và phát triển. Từ những hoạt động cụ thể tại các địa bàn biên giới, tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện bằng những đóng góp thiết thực trong việc đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng, gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Những lá cờ được trao đi đã và đang hiên ngang tung bay trên từng mái nhà, từng tuyến đường. Và một giá trị lớn hơn vậy chính là tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc tiếp tục được bồi đắp qua từng chuyến đi.



