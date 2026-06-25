ĐHĐCĐ SASCO 2026: tăng trưởng bứt phá, cổ tức tiền mặt hấp dẫn 46,24%

Năm 2025, SASCO hoàn thành vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất kể từ ngày Công ty thành lập. Bước sang năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển ổn định, bền vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Kết quả 2025: Tăng trưởng bứt phá

Năm 2025, ngành hàng không Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm trước và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Tận dụng đà phục hồi của thị trường, SASCO ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng:

Tổng doanh thu 3.535 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch và tăng 15% so với năm 2024.

Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh đạt 3.316 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch và tăng 14% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch và tăng 67% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.602 đồng/cổ phiếu, đạt 148% kế hoạch và tăng 65% so với năm trước.

Cùng với đó, SASCO thực hiện nộp ngân sách 269 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch.

Năm 2025 đánh dấu 10 năm liên tiếp, SASCO đạt Top 10 Phát triển bền vững Việt Nam

Kết quả kinh doanh năm 2025 đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không, sự tăng trưởng sản lượng hành khách quốc tế – yếu tố đóng góp chủ lực vào kết quả hoạt động của Công ty. Kết quả này được củng cố bởi năng lực điều hành, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực, cùng với việc đầu tư vào công nghệ, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ.

Tiên phong khai thác hệ sinh thái dịch vụ tại Nhà ga T3

Năm 2025, SASCO tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái dịch vụ hàng không tại Nhà ga quốc nội T3 – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng hành cùng T3, SASCO đã mở cửa phòng chờ thương gia Lotus, phục vụ chuyến bay đầu tiên trước thời điểm khánh thành nhà ga; đồng thời đưa vào hoạt động các điểm bán lẻ, nhà hàng và dịch vụ ẩm thực trong giai đoạn đầu vận hành nhà ga. Sự hiện diện đồng bộ này góp phần bổ sung tiện ích, nâng cao trải nghiệm hành khách và tạo nền tảng dịch vụ chuyên nghiệp trong giai đoạn đầu vận hành nhà ga.

SASCO là đơn vị tiên phong mở cửa phòng chờ Lotus đón chuyến bay đầu tiên, trước ngày khánh thành Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Cùng với việc mở rộng hiện diện tại T3, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua số hóa và phát triển hệ sinh thái dịch vụ sân bay theo hướng tích hợp; ra mắt thẻ SASCO Airport Lounge Privileges với phạm vi sử dụng hệ thống gần 30 phòng chờ trên toàn quốc; chính thức ra mắt SASCO Infinite Club- chương trình hội viên tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không, tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch và đẳng cấp.

Năm 2025, đẩy mạnh số hóa dịch vụ sân bay, SASCO chính thức ra mắt thẻ công nghệ SASCO Airport Lounge Privileges, mang đến khách hàng đặc quyền sử dụng hệ thống 30 phòng chờ trên toàn quốc.

Năm 2025, đẩy mạnh số hóa dịch vụ sân bay, SASCO chính thức ra mắt thẻ công nghệ SASCO Airport Lounge Privileges, mang đến khách hàng đặc quyền sử dụng hệ thống 30 phòng chờ trên toàn quốc.

Với vị thế là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ thương mại hàng không tại Việt Nam, năm 2025 cũng là năm SASCO tiếp tục giữ vững các danh hiệu cao quý: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam; Top 10 Nhà bán lẻ uy tín, Top 10 Doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch, Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Ngôi sao Phát triển Bền vững(10 năm liên tiếp Top 10 Phát triển bền vững Việt Nam)

Vững nội lực- Đón đầu cơ hội

Trong năm 2026, SASCO tiếp tục xác định Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là thị trường trọng điểm. Sản lượng hành khách đi và đến tại Tân Sơn Nhất năm 2026 ước đạt 46,3 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 19,9 triệu lượt, tăng 13%, và khách quốc nội ước đạt 26,3 triệu lượt, tăng 8%.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố thị trường và định hướng điều hành thận trọng, SASCO đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu thuần dự kiến đạt 3.451 tỷ đồng, tương đương 98% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu thuần sản xuất kinh doanh dự kiến đạt 3.247 tỷ đồng, cũng tương đương 98% so với năm trước.

Về hiệu quả hoạt động, SASCO đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 802 tỷ đồng, bằng 95% so với kết quả thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu nộp ngân sách dự kiến đạt 229 tỷ đồng, tương đương 85% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu dự kiến đạt 4.443 đồng/cổ phiếu, bằng 97% so với thực hiện năm 2025.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 cho thấy SASCO tiếp tục ưu tiên nguyên tắc điều hành thận trọng, kiểm soát hiệu quả hoạt động và duy trì nền tảng tài chính ổn định trong bối cảnh môi trường kinh doanh chịu tác động đáng kể từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá dầu và nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không.

SASCO nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch cho kỳ đánh giá 2024 – 2025

Các yếu tố như chi phí vận chuyển tăng, kéo dài thời gian giao hàng, biến động tỷ giá USD và xu hướng cắt giảm chi tiêu của hành khách cũng được xác định có thể tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Để triển khai kế hoạch năm 2026, SASCO tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường; chủ động điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, tối ưu tồn kho, kiểm soát chi phí logistics và điều chỉnh giá bán; tiếp tục củng cố thị trường truyền thống tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất; đồng thời chuẩn bị concept kinh doanh, phương án khai thác, nguồn lực nhân sự, tài chính và hồ sơ tham gia các gói thầu tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Trong định hướng phát triển dài hạn, SASCO tiếp tục tối ưu hóa chuỗi kinh doanh cốt lõi, gia tăng hiệu quả hoạt động; kết nối dịch vụ tinh hoa để mở rộng trải nghiệm trên toàn hệ sinh thái; tăng tốc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng hành cùng xu hướng bền vững toàn cầu; đồng thời tinh gọn tổ chức và nâng tầm đội ngũ.

Đây sẽ là nền tảng để SASCO củng cố vị thế doanh nghiệp dịch vụ hàng không hàng đầu, sẵn sàng đón bắt cơ hội tăng trưởng mới tại Tân Sơn Nhất, Long Thành và các thị trường tiềm năng trong tương lai.