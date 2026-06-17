Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Hoạt động cộng đồng
17/06/2026 09:40

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

In bài viết

Hành trình đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần Him Lam đã góp thêm những dấu ấn ý nghĩa cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Bảy năm không phải là quãng thời gian quá dài đối với sự phát triển của một chương trình vì cộng đồng có quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian đủ để khẳng định giá trị của sự đồng hành bền bỉ.

Nhìn lại những cột mốc đã qua, dễ nhận thấy điểm chung xuyên suốt là sự hiện diện của chương trình tại những địa bàn có ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền quốc gia hoặc còn nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế - xã hội. Từ vùng biên giới cực Bắc đến các đảo tiền tiêu giữa biển khơi, từ những tuyến đường cờ cho đến các chương trình hướng về người dân vùng sâu, vùng xa, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đóng vai trò là một cây cầu nối lan tỏa ý nghĩa sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng và xã hội giữa Báo Ngời Lao động với nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Với Công ty Cổ phần Him Lam, đây là một phần không thể thiếu trong định hướng phát triển hướng tới trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh việc tạo ra giá trị cho đời sống, doanh nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ kinh tế mà còn là kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội.

Sự đồng hành ấy cho thấy những giá trị tạo ra sẽ không chỉ được đo bằng số lượng lá cờ được trao tặng hay số địa phương được hỗ trợ, mà còn được đo bằng sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Đại diện Công ty Cổ phần Him Lam đánh giá chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" là hoạt động giàu ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với chủ quyền đất nước. Him Lam tự hào được đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong nhiều năm qua để đưa những lá cờ Tổ quốc đến với đồng bào, chiến sĩ và ngư dân trên khắp mọi miền đất nước.

Sau 7 năm, Báo Người Lao động đã trao tặng và ký kết trao gần 2,2 triệu lá cờ Tổ quốc ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, mang theo kỳ vọng về những chặng đường mới, nơi những giá trị tốt đẹp được bồi đắp bằng sự chung tay của toàn xã hội.

Mai Anh
từ khóa : tình yêu quê hương, Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội, Công ty Cổ phần Him Lam
HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

Doanh nghiệp 18:10

Trong suốt 35 năm qua, HEINEKEN Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp” hơn thông qua những sáng kiến và hành động thiết thực

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam chia sẻ các giải pháp trong chuỗi Feed - Farm - Food nhằm giảm chất thải bao bì, sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam được ghi nhận nhờ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi Feed - Farm - Food, hướng đến phát triển bền vững

BIDV và hành trình về nguồn, an sinh xã hội ý nghĩa tại tỉnh Hà Tĩnh

BIDV và hành trình về nguồn, an sinh xã hội ý nghĩa tại tỉnh Hà Tĩnh

Hoạt động cộng đồng 17:39

Đảng bộ Ban Quản lý khách hàng doanh nghiệp BIDV phối hợp cùng Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hồi sinh đất phèn để cho cánh đồng lúa luôn xanh khỏe

Hồi sinh đất phèn để cho cánh đồng lúa luôn xanh khỏe

Sản xuất - Kinh doanh 12:16

Từ vùng đất bị phèn gây chết lúa, nông dân ở An Giang đã thay đổi tư duy canh tác, giảm chi phí sản xuất, tạo ra hạt gạo an toàn và tăng lợi nhuận.

CHK Quốc tế Gia Bình ký Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược, chuẩn bị công tác vận hành

CHK Quốc tế Gia Bình ký Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược, chuẩn bị công tác vận hành

Doanh nghiệp 12:15

Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược để chuẩn bị cho công tác vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình chính thức được triển khai.

PVcomBank củng cố nền tảng tăng trưởng với kết quả kinh doanh tích cực

PVcomBank củng cố nền tảng tăng trưởng với kết quả kinh doanh tích cực

Thị trường 11:25

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức, PVcomBank ghi nhận một năm 2025 khởi sắc với nhiều chuyển biến ở các chỉ tiêu kinh doanh chủ chốt.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này