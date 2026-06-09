Agribank ghi dấu ấn “Không gian trải nghiệm ấn tượng” tại Ngày tài chính số 2026

Là đơn vị đồng hành cùng chương trình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã mang tới một hành trình ấn tượng, liên tục thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm và xuất sắc được vinh danh "Không gian trải nghiệm ấn tượng".

Theo thống kê sơ bộ từ Ban tổ chức, trong hai ngày diễn ra, sự kiện Ngày Tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh, thúc đẩy tài chính số" đã thu hút hơn 120.000 lượt người tham gia các hoạt động, hơn 80.000 lượt tương tác trực tiếp tại các không gian trải nghiệm và hơn 2,5 triệu lượt tương tác trên các nền tảng số. Chương trình cũng trao hơn 40.000 phần quà cho người tham gia.

Agribank nhận kỷ niệm chương đơn vị đồng hành Ngày Tài chính số 2026

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm, tham dự của Lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ngành. Các đại biểu đánh giá cao chiến lược hiện đại hóa của Agribank khi đã chủ động đón đầu các xu hướng dịch vụ "thuần số", xem đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy thanh toán số, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Được thiết kế tinh tế nhằm mô phỏng một góc của "xã hội tài chính số toàn diện thu nhỏ", gian hàng của Agribank liên tục ghi nhận lượt tương tác cao trong suốt 02 ngày diễn ra lễ hội. Với định hướng chuyển đổi số phải gắn liền với phương châm "Khách hàng là trung tâm" và thúc đẩy "văn hóa phụng sự" trong giai đoạn mới, đến với lễ hội năm nay, Agribank đã mang tới một không gian trải nghiệm vô cùng ấn tượng, hiện đại, minh bạch và mang đậm hơi thở "thuần số". Điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế của gian hàng chính là việc tối giản hóa các chi tiết cho các quy trình truyền thống, mở ra một mô hình "không giấy tờ", số hóa và bền vững.

Gian hàng Agribank thực sự là một "trạm trải nghiệm số" bùng nổ với chuỗi hoạt động tương tác tài chính số đột phá. Các bạn trẻ được tự tay thực hiện quy trình mở tài khoản trực tuyến (eKYC) chỉ trong vài phút thông qua CCCD gắn chip, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sự nhanh chóng, thuận tiện này hoàn toàn chinh phục được nhóm khách hàng yêu thích công nghệ.

Bạn trẻ Thái Ngọc (TP HCM) hào hứng trải nghiệm hệ sinh thái Agribank Plus

Bạn Thái Ngọc (21 tuổi, TP HCM) - một trong những khách hàng trẻ có mặt từ sớm tại gian hàng Agribank - hào hứng chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ vì quy trình mở tài khoản online diễn ra rất nhanh chóng". Thái Ngọc cũng bày tỏ thích thú khi một ứng dụng ngân hàng lại tích hợp nhiều tiện ích đời sống gần gũi như đặt vé máy bay, vé xem phim, đặt taxi... đi kèm với đó là chuỗi quà tặng trải nghiệm vô cùng hấp dẫn.

Khách hàng tham quan cũng ấn tượng khi trải nghiệm vào các giải pháp tự động hóa nhu cầu thường nhật. Từ việc quét QR thanh toán bảo mật bằng sinh trắc học cho đến các tiện ích đời sống phong phú tích hợp trên một nền tảng duy nhất như tự động thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, vé tàu, phòng khách sạn... tất cả đều là những tiện ích đáp ứng tối đa nhu cầu đời sống hàng ngày.

Không chỉ thu hút giới trẻ, giải pháp số hóa quy trình và biểu mẫu thông minh của Agribank cũng nhận được sự hưởng ứng lớn của đông đảo người dân. Khách hàng đều bất ngờ với việc toàn bộ chu trình xử lý điện tử đều được xử lý trên một chiếc máy, giúp rút ngắn đến 95% thời gian chờ đợi, tất cả mang đến một trải nghiệm giao dịch hiện đại, minh bạch và không sử dụng hồ sơ giấy truyền thống.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tại gian hàng Agribank

Chính sự đầu tư bài bản đó đã giúp gian hàng Agribank tạo nên ấn tượng thực sự và trở thành tâm điểm hút khách tại khu vực sự kiện. Trong suốt 02 ngày diễn ra, gian hàng đã vinh dự đón tiếp hàng nghìn lượt khách hàng đến tham quan và trải nghiệm hành trình tài chính thuần số. Đặc biệt, hàng trăm lượt khách hàng đã sử dụng các dịch vụ mở tài khoản trực tuyến, tư vấn trải nghiệm các sản phẩm tài chính khác.

Bên cạnh các hoạt động tương tác công nghệ, gian hàng Agribank còn duy trì "sức nóng" xuyên suốt hai ngày nhờ chuỗi hoạt động check-in nhận quà tặng hấp dẫn diễn ra liên tục, hòa chung vào không khí lễ hội sôi động cùng chương trình âm nhạc E-Concert bùng nổ.

Agribank được vinh danh "Không gian trải nghiệm ấn tượng"

Sau hai ngày vận hành hiệu quả với lượng tương tác thực tế vượt trội từ cộng đồng, tại Lễ bế mạc Ngày Tài chính số 2026, Ban tổ chức đã vinh danh gian hàng Agribank là "Không gian trải nghiệm ấn tượng", ghi nhận cho tính sáng tạo, chỉn chu trong khâu tổ chức, đồng thời là minh chứng rõ nét cho thấy chiến lược lấy trải nghiệm của khách hàng làm thước đo của Agribank đã thực sự chạm đến nhu cầu của người dùng. Thành công tại sự kiện một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu của Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu, kiên định đổi mới để đồng hành cùng người dân kiến tạo nền kinh tế số an toàn, tăng trưởng và bền vững.