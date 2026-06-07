Ấn tượng với hệ sinh thái số Agribank tại Ngày tài chính số 2026

Không chỉ mang đến hệ sinh thái sản phẩm "thuần số", từng được vinh danh bởi nhiều Giải thưởng lớn trong nước, Agribank còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với các giải pháp tài chính toàn diện, đa tiện ích và an toàn bảo mật.

Chương trình Ngày Tài chính số 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt mang tính cột mốc, sau 7 năm từ Ngày không tiền mặt, chương trình năm nay với chủ đề "Thanh toán thông minh, thúc đẩy tài chính số" đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Agribank vinh dự là đơn vị đồng hành Đồng, cùng nâng cao trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Tài chính số 2026, đồng chí Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết việc chuyển đổi từ Ngày không tiền mặt sang Ngày Tài chính số không đơn thuần là thay đổi tên gọi, mà đánh dấu bước phát triển mới với tầm nhìn rộng hơn về xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện cho người dân và doanh nghiệp.

Đông đảo khách hàng tham quan gian hàng Agribank trong khuôn khổ Ngày Tài chính số 2026

Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động này không chỉ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện tại Việt Nam, tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại, minh bạch và an toàn, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống trong kỷ nguyên số.

Trải nghiệm Một chạm, không giấy tờ

Với tâm điểm giải pháp công nghệ Agribank SmartForm, gian hàng Agribank đã mang đến hành trình trải nghiệm tài chính thuần số, nâng tầm tiện ích cho hàng nghìn lượt khách hàng. Đặc biệt nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của đại biểu đến tham quan, trải nghiệm.

Đoàn đại biểu tham quan gian hàng Agribank

Quý đại biểu và đông đảo khách hàng được thu hút bởi trải nghiệm giao dịch thông qua Agribank SmartForm (Giải pháp Biểu mẫu thông minh) - nền tảng số hóa quy trình vừa đạt giải thưởng Sao Khuê 2026 và danh hiệu Thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026. Thay vì những tập hồ sơ, biểu mẫu giấy truyền thống, SmartForm đã thay đổi trải nghiệm của khách hàng với nhiều tính năng nổi bật: Khách hàng có thể đặt lịch hẹn trực tuyến trên website, đến quầy check-in và toàn bộ chu trình nghiệp vụ được xử lý trên một biểu mẫu điện tử thống nhất; Hệ thống tự động đồng bộ và tối giản các thao tác xử lý, giúp rút ngắn đến 95% thời gian chờ đợi tại quầy, tạo nên một không gian giao dịch hiện đại, minh bạch và "thuần số".

Hệ sinh thái Agribank Plus: "Cộng tiện ích, tích niềm vui"

Song song với việc chuyển đổi mô hình tại quầy, Agribank tiếp tục tạo nên cơn sốt với ứng dụng Agribank Plus - ứng dụng ngân hàng số hoạt động theo 4 tiêu chí cốt lõi: Xuất sắc (Prime), Dẫn đầu (Leading), Gắn kết (United) và Thông minh (Smart). Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ số tiên tiến: từ việc mở tài khoản chỉ trong vài phút, đăng ký vay vốn với quy trình đơn giản hóa, đến thực hiện các giao dịch thanh toán mượt mà trên nền tảng Agribank Plus.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm dịch vụ Agribank

Tại gian hàng, hàng trăm lượt khách, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đã trực tiếp thực hiện quy trình mở tài khoản trực tuyến (eKYC) chỉ trong vài phút thông qua CCCD gắn chip và công nghệ xác thực khuôn mặt, kết nối thẳng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Không chỉ dừng lại ở các giao dịch tài chính cốt lõi như chuyển tiền nhanh, quét QR Pay bảo mật bằng sinh trắc học, Agribank Plus chinh phục người dùng bằng một siêu ứng dụng đa tiện ích. Từ các tính năng tự động hóa như Auto Bill (tự động thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông) cho đến tiện ích đời sống phong phú: đặt vé máy bay, vé tàu hỏa, tàu thủy, đặt phòng khách sạn, mua vé xem phim... tất cả đều được vận hành mượt mà chỉ với một vài lần chạm.

Giải pháp toàn diện đồng hành cùng Hộ kinh doanh

Bên cạnh bộ đôi sản phẩm công nghệ, chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh cũng là điểm nhấn lớn tại Gian hàng Agribank. Không gian tư vấn chuyên biệt dành riêng cho các hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương chợ truyền thống và các chủ shop online được hỗ trợ bước chuyển đổi số, mở ra cơ hội bứt phá cho các hộ kinh doanh. Thấu hiểu những khó khăn về dòng vốn và chi phí vận hành trong kỷ nguyên số, Agribank mang đến trọn bộ giải pháp: Triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng đầu sau chuyển đổi, giúp doanh nghiệp mới giảm đáng kể chi phí vận hành ban đầu, bao gồm: Miễn phí quản lý tài khoản; Miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank eBanking; Tặng gói giải pháp bán hàng 1POS ; Tặng gói giải pháp hóa đơn điện tử Invoice.

Không dừng lại ở dịch vụ tài chính, Agribank còn cung cấp bộ công cụ số đồng bộ gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và giải pháp quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp chuyển mình từ phương thức ghi chép sổ sách thủ công sang quản trị dòng tiền hiện đại. Nhờ đó, việc kê khai thuế trở nên chính xác, minh bạch, đồng thời hỗ trợ kiểm soát doanh thu chi phí một cách hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Agribank tại gian hàng

Ngày tài chính số 2026 hướng đến mục tiêu không chỉ thúc đẩy thanh toán thông minh, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thuận tiện, an toàn và bình đẳng với các dịch vụ tài chính hiện đại. Kiên định với triết lý "Khách hàng là trung tâm", Agribank trong năm 2026 đang bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, tiện ích vượt trội từ bộ đôi SmartForm - Agribank Plus cùng uy tín vững chắc của một ngân hàng thương mại hàng đầu chính là động lực để Agribank đồng hành cùng mọi đối tượng khách hàng - từ người tiêu dùng cá nhân đến các hộ kinh doanh - chung tay xây dựng một nền kinh tế không tiền mặt: Năng động, minh bạch, an toàn và tăng trưởng bền vững.

Trong khuôn khổ Ngày Tài chính số, Hội thảo "Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số" được diễn ra ngay sau Lễ khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đại diện cơ quan quản lý Trung ương và địa phương, chuyên gia kinh tế, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính và cộng đồng kinh doanh để cùng thảo luận về xu hướng phát triển thanh toán thông minh và các giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số an toàn, toàn diện.