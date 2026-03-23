23/03/2026 16:00

Những tiến bộ mới trong thay khớp gối: Cá thể hóa điều trị, phục hồi sớm, ứng dụng công nghệ

Phẫu thuật thay khớp gối là một trong những phương pháp phổ biến cho người thoái hóa giai đoạn cuối, cải thiện chức năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống

Cùng với sự phát triển của chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật thay khớp gối hiện nay đang từng bước được hoàn thiện theo hướng nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn; cá thể hóa và chú trọng phục hồi sớm sau phẫu thuật.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ với các thương hiệu Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ - tổ chức hội thảo khoa học "Cập nhật những tiến bộ trong kỹ thuật thay khớp gối" nhằm trao đổi thông tin chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và tăng cường kết nối chuyên môn trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, chia sẻ: "Tiếp nối những kết quả đạt được trong nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tiếp tục phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới nhằm mang đến giải pháp điều trị phù hợp và trải nghiệm dịch vụ chất lượng cho người bệnh. Trong lĩnh vực thay khớp, nhiều xu hướng công nghệ mới trên thế giới, bao gồm robot và vật liệu thế hệ mới, đang mở ra thêm triển vọng nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm sau mổ. Hội thảo lần này là dịp để các chuyên gia cùng trao đổi những xu hướng mới này từ góc độ chuyên môn và thực hành lâm sàng".

Theo đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, những năm gần đây, bệnh viện đã điều trị thành công nhiều trường hợp thay khớp phức tạp như thay hai khớp gối cùng lúc; thay khớp toàn phần, bán phần; thay khớp gối hai bên một thì… trên nhiều nhóm người bệnh, từ người lớn tuổi bị loãng xương, biến dạng xương đến người bệnh trẻ có nhu cầu phục hồi vận động cường độ cao.

H.Liên
từ khóa : thay khớp gối, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
Tập đoàn TTC và BIDV tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển bền vững

Doanh nghiệp 14:40

BIDV và TTC tăng cường hợp tác toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, cùng phát triển bền vững

Chủ tịch HĐQT Vietcombank trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP HCM

Doanh nhân 13:18

(NLĐO) - Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Masan Consumer kể chuyện Phở Story tại Festival Phở 2026

Doanh nghiệp 09:22

Festival Phở 2026 với chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” diễn ra tại Ninh Bình – vùng đất gắn với lịch sử hình thành nghề phở Việt.

Vinhomes hỗ trợ khách hàng giữa cơn bão lãi suất

Ngân hàng 13:40

Chính sách đặc biệt "5 năm không lo lãi suất" được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới.

SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi?

Ngân hàng 13:40

Không thiếu chiến lược hay ý tưởng, điều khiến nhiều doanh nghiệp chững lại lại nằm ở khả năng thực thi.

Agribank tiếp sức doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Tài chính 09:28

Ngày 20-3-2026, Agribank - VPĐD khu vực miền Nam phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TP HCM (HGBA) tổ chức Hội thảo kết nối Doanh nghiệp xanh với nguồn vốn xanh

“Toyota Việt Nam – 31 năm bền bỉ vì tương lai tươi sáng của người Việt”

Hoạt động cộng đồng 08:00

Suốt 31 năm qua, Toyota Việt Nam kiên định triết lý "Lấy con người làm trung tâm", chú trọng vun đắp tương lai cho trẻ em qua nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.


