Những tiến bộ mới trong thay khớp gối: Cá thể hóa điều trị, phục hồi sớm, ứng dụng công nghệ

Cùng với sự phát triển của chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật thay khớp gối hiện nay đang từng bước được hoàn thiện theo hướng nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn; cá thể hóa và chú trọng phục hồi sớm sau phẫu thuật.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ với các thương hiệu Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ - tổ chức hội thảo khoa học "Cập nhật những tiến bộ trong kỹ thuật thay khớp gối" nhằm trao đổi thông tin chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và tăng cường kết nối chuyên môn trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, chia sẻ: "Tiếp nối những kết quả đạt được trong nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tiếp tục phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới nhằm mang đến giải pháp điều trị phù hợp và trải nghiệm dịch vụ chất lượng cho người bệnh. Trong lĩnh vực thay khớp, nhiều xu hướng công nghệ mới trên thế giới, bao gồm robot và vật liệu thế hệ mới, đang mở ra thêm triển vọng nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm sau mổ. Hội thảo lần này là dịp để các chuyên gia cùng trao đổi những xu hướng mới này từ góc độ chuyên môn và thực hành lâm sàng".

Theo đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, những năm gần đây, bệnh viện đã điều trị thành công nhiều trường hợp thay khớp phức tạp như thay hai khớp gối cùng lúc; thay khớp toàn phần, bán phần; thay khớp gối hai bên một thì… trên nhiều nhóm người bệnh, từ người lớn tuổi bị loãng xương, biến dạng xương đến người bệnh trẻ có nhu cầu phục hồi vận động cường độ cao.