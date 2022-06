Trúng đến 30 tỉ từ xổ số tự chọn Max 3D

Không thua gì Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 hay Power 6/55, xổ số Max 3D+ và Max 3D Pro thuộc dòng xổ số tự chọn theo dãy số có giải thưởng cao nhất lên tới hơn 30 tỉ đồng.

Để chạm tay vào giải "khủng" này, bộ số của người chơi phải trùng khớp với bộ số kết quả ở giải Đặc biệt. Về cách chơi, cả Max 3D+ và Max 3D Pro đều dự thưởng bằng hai bộ ba số (ví dụ: 012 789), nhưng trúng thưởng có khác biệt. Đặc biệt Max 3D trị giá 1 tỉ đồng, người chơi có thể dự thưởng tối đa 300.000 đồng cho hai bộ ba số, kết quả không cần đúng thứ tự (ví dụ: 012 789 và 789 021) tổng giá trị giải thưởng là 30 tỉ đồng.

Max 3D Pro, yêu cầu đúng kết quả đúng thứ tự nên giải Đặc biệt có cao hơn, trị giá 2 tỉ đồng. Khi bộ số may mắn trùng khớp và đúng thứ tự kết quả (ví dụ: 012 789 hoặc 789 021), người chơi sẽ "ẵm trọn" giải thưởng 30 tỉ nếu tham gia dự thưởng tối đa 150.000 đồng. Trường hợp số đảo sẽ trúng giải Phụ Đặc biệt trị giá 400 triệu đồng/giải (dự thưởng tối đa 150.000 đồng sẽ trúng tổng cộng 6 tỉ đồng). Đây chính là điểm hấp dẫn của Max 3D Pro.

Theo thể lệ, mỗi bộ số Max 3D+ được bán ra tối đa 30 lần trong một kỳ quay, và 15 lần đối với Max 3D Pro. Như vậy, nếu sở hữu bộ số may mắn và chủ động "ôm" tất cả các lượt phát hành của bộ số đó, sẽ trúng trọn 30 giải Đặc biệt của Max 3D+ (1 tỉ đồng/giải) hoặc trúng trọn 15 giải Đặc biệt của Max 3D Pro (2 tỉ đồng/giải). Ngoài giải Đặc biệt, còn chắc chắn trúng thêm các giải phụ.

Người chơi may mắn nhận thưởng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D+ tại điểm bán hàng

23/5, anh Hên ở TP.HCM đúng như tên gọi của mình đã trúng giải Đặc biệt nhờ bộ số 644 079 chính xác 100% theo đúng thứ tự của kết quả. Tuy nhiên, số tiền dự thưởng chỉ là 10.000 đồng nên anh chỉ trúng 1 tỉ đồng. Nếu anh mua 300.000 đồng thì anh đã trúng giải đặc biệt.



Anh Ân là người chơi từng trúng giải Đặc biệt lớn nhất của Max 3D+ trị giá 20 tỷ đồng. Sau khi mua bộ số 044 – 123 với giá 10.000 đồng và hôm sau mua thêm 190.000 đồng cho cùng bộ số. Chính quyết định nâng mức dự thưởng vào phút chót đã mang tới cho anh thêm 19 tỉ thay, tổng cộng cả hai vé là 20 tỉ đồng.

Anh Ân trúng xổ số Max 3D+ hơn 20 tỉ đồng

Điều thú vị là bộ số của anh Ân đảo ngược so với kết quả (123 - 044) trong khi bộ số của anh Hên trùng khớp với kết quả, nhưng giải thưởng cho anh Ân lại lớn hơn 20 lần so với anh Hên. Tất cả là do số tiền dự thưởng!



Ở cả hai trường hợp nói trên, bộ số dự thưởng đều do người chơi tự chọn và mua trực tiếp tại điểm bán hàng. Trong đó, bộ số 644 079 đã được anh Hên kiên trì mua liên tục nửa năm trước khi trúng Đặc biệt và trúng thêm các giải phụ khác là giải Tư và giải Năm theo đúng thể lệ.

Kể từ khi xổ số Max 3D, Max 3D+ và Max 3D Pro được Vietlott phát hành qua điện thoại (Vietlott SMS) từ cuối năm 2021, nhiều người chơi là chủ các thuê bao di động VinaPhone, MobiFone và Viettel cũng đã trúng giải Đặc biệt hay các giải phụ của 3 sản phẩm thuộc dòng Max 3D này. Giải thưởng được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản nhận thưởng mà người chơi.

Để mua vé số Max 3D/3D+ và Max 3D Pro, người chơi có thể tới các điểm bán vé số Vietlott gần nhất hoặc giới thiệu bạn bè mở tài khoản đăng ký mới hoặc đặt mua và tặng bạn bè, người thân những bộ số may mắn qua kênh Vietlott SMS.

Hiện, Jackpot 1 của Power 6/55 khi giải thưởng này đã vượt 70 tỉ đồng. Xổ số Power 6/55 hiện cũng có bán trên Vietlott SMS.