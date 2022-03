Tri ân phái đẹp Him Lam Land nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Buổi workshop với chủ đề "Trọn hạnh phúc – Vẹn yêu thương" vừa là dịp để các chị em phụ nữ được trải nghiệm làm nến thơm trang trí, vừa là dịp để chị em có thời gian nghỉ ngơi, thư thái hòa mình vào không gian "nến và hoa" ngập tràn hương sắc.

Chương trình workshop diễn ra trong không gian ấm cúng và thân mật. Từ các nguyên liệu được cung cấp sẵn như sáp nến, tinh dầu và dụng cụ trang trí, các chị em đã được trải nghiệm tự tay làm ra cây nến thơm nghệ thuật với mùi hương yêu thích.

"Bóng hồng" tại các phòng ban chụp hình kỷ niệm

Thông qua sự kiện, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn cơ sở Him Lam Land mong muốn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của công đoàn viên về vai trò và vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, từ đó kết nối các thành viên trong "đại gia đình Him Lam Land" lại gần với nhau, thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần hăng say làm việc, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của từng CBCNV.



Các đấng mày râu Him Lam Land trao tặng phái đẹp Him Lam Land (chi nhánh Hà Nội) những phần quà ý nghĩa và đầy thiết thực.

Sự kiện tri ân phái đẹp nhân ngày Quốc Tế Phụ nữ nằm trong chuỗi các hoạt động về văn hóa, thể thao... do Công đoàn cơ sở Him Lam Land tổ chức nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV công ty. Đây là dịp đặc biệt không chỉ tôn vinh "phái đẹp", mà còn là dịp để Him Lam Land gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những CBCNV nữ đang cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty.