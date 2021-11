Top startup nổi bật của SK Startup Fellowship 2021 sẵn sàng “bùng nổ” tại Demo Day

1/11/2021 548 1k

Khu đô thị The New City Châu Đốc được Tập Đoàn Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Minh xây dựng dựa trên các tiêu chí cao về một khu đô thị mới hiện đại và năng động thông minh đẳng cấp bật nhất khu vực An Giang. Chính vì vậy mà bên trong dự án được đầu tư hạ tầng dịch vụ, tiện ích rất đa dạng và hiện đại.