The Link - phân khu sở hữu tiềm năng thương mại hiếm có tại Sầm Sơn

Phân khu The Link ôm trọn theo trục Đại lộ Nam sông Mã và đối diện công viên Sun World (Ảnh phối cảnh minh họa)

Vị thế sinh tài



Thị trường địa ốc xứ Thanh từ cuối năm 2021 trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn miền Bắc với sự ra mắt của Sun Riverside Village - thành phố bên sông rực rỡ sắc màu, một trong những điểm nhấn thuộc hệ sinh thái tỉ đô rộng 1.260 ha do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) kiến tạo tại thành phố biển Sầm Sơn.

Sun Riverside Village nhanh chóng lan tỏa sức hút khi chỉ trong 2 tháng, 100% sản phẩm được giới thiệu thuộc ba phân khu ra mắt đầu tiên là Festival Avenue, The Harbor và The River đã được đăng ký đặt chỗ. Thanh khoản ấn tượng này đã hấp dẫn dòng tiền tiếp tục "chảy" vào thị trường Sầm Sơn, nhất là trong bối cảnh các kênh đầu tư sinh lời khác như vàng hay chứng khoán đang "nhảy múa" bất ổn. Để giải "cơn khát" của giới đầu tư, Sun Property tiếp tục ra mắt phân khu tiếp theo, mang tên The Link, phân khu hấp dẫn nhất dự án tính đến thời điểm hiện tại, bởi lợi thế về vị trí, thiết kế, công năng linh hoạt hứa hẹn tiềm năng sinh lời.

Biệt thự The Link cùng chuỗi tiện ích bên sông sẽ nâng tầm trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng (Ảnh phối cảnh minh họa)

Nằm tại ngã ba sông Đơ, phân khu The Link thừa hưởng trọn vẹn cảnh quan mỹ lệ của dòng sông êm đềm, nhìn sang phía đối diện là sự náo nhiệt của phân khu The River, xa hơn là khung cảnh tấp nập "trên bến dưới thuyền" của bến du thuyền bên bờ sông.



Một mặt giáp sông thoáng đãng, một mặt của phân khu The Link lại tiếp giáp với Đại lộ Nam sông Mã, tuyến đường liên thông với thành phố Thanh Hóa, các tỉnh miền Trung, phía Bắc và quan trọng nhất là kết nối đến Thủ đô Hà Nội chỉ hơn 2 giờ di chuyển.

Về phía Tây, The Link còn nằm gần tuyến đường bộ ven biển rộng 48 m, giáp đường Tây Sầm Sơn 3 rộng 40 m về phía Tây Nam và đường Tây Sầm Sơn 5 rộng 42 m về phía Đông Nam. Một phân khu sở hữu vị trí "1 mặt sông, 3 mặt đường" hiếm thấy như vậy giúp shophouse tại The Link trở thành nơi bốn phương tụ hội, kết nối, trung chuyển. Nơi đây không chỉ là điểm hẹn của hệ sinh thái tỉ đô của Sun Group mà còn cho cả thành phố Sầm Sơn, mang đến cho cư dân cuộc sống an cư tiện nghi và tiềm năng thương mại to lớn.

Tâm điểm thịnh vượng mới của Sầm Sơn

Nổi bật trong "bộ sưu tập" shophouse của phân khu The Link phải kể đến dãy shophouse mặt các tuyến đường giao thông chính có diện tích đa dạng từ 112 m2 đến 160 m2. Các căn shophouse sở hữu vị trí cửa ngõ phía Tây của hệ sinh thái tỉ đô, ngay điểm giao cắt của Đại lộ Nam sông Mã và tuyến đường bộ ven biển là vị trí đón đầu dòng khách từ bốn phương đổ về mang đến lợi thế kinh doanh sinh lời cho chủ sở hữu.

Shophouse đối diện đại công viên giải trí Sun World sở hữu tiềm năng thương mại lớn (Ảnh phối cảnh minh họa)

Dãy shophouse này cũng đối diện đại công viên giải trí Sun World đầu tiên của khu vực Bắc Trung bộ sắp khởi công và chỉ vài bước là đi tới trục đại lộ Sun Grand Boulevard sầm uất, có sức chứa hàng vạn khách tham quan, mua sắm. Tận dụng lợi thế vị trí trung tâm, chủ sở hữu có thể linh hoạt, đa dạng phương án kinh doanh, chẳng hạn như tầng 1 làm quán cà phê hay nhà hàng, tầng 2 mở spa, massage, các tầng trên kinh doanh dịch vụ lưu trú... phục vụ đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm và những dịch vụ du lịch mà các cơ sở kinh doanh của thành phố biển Sầm Sơn còn đang thiếu vắng.



Bên cạnh đó, dãy shophouse Art Deco, được thiết kế như một tuyến phố đi bộ mua sắm ở trung tâm với những căn nhà nhiều họa tiết trang trí, các nét cong uốn lượn nhịp nhàng và sắc màu rực rỡ. Là tuyến đường trung tâm, shophouse Art Deco liên thông giữa Đại lộ Nam Sông Mã và cung đường ven sông Đơ với những căn biệt thự tĩnh lặng rợp bóng cây xanh. Dãy phố đón nhận cả hai dòng khách từ Đại lộ và từ bến du thuyền theo dòng sông Đơ đi tới, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh sôi động.

Còn với các căn shophouse hướng mặt vào nội khu, lợi thế lại đến từ hệ thống cảnh quan thiên nhiên xanh mát của công viên trong lòng dự án. Trên những con đường nội khu rộng 13-20,5 m (vỉa hè rộng 3-5 m) là những hàng dừa, cọ, chà là rợp bóng, những khóm hoa trổ bông trắng muốt và thảm cỏ xanh như ngọc, mang đến không gian nhiệt đới tưng bừng.

Shophouse hưởng trọn hệ thống tiện ích tại lõi giữa phân khu The Link (Ảnh phối cảnh minh họa)

Nét thu hút trong phong cách thiết kế Miami với kiến trúc Art Deco bắt mắt nhờ những gam màu pastel trẻ trung của mỗi shophouse tại đây cũng là ấn tượng khác biệt quyến rũ khách du lịch tới trải nghiệm. "Chất Miami" phóng khoáng thấm đẫm cảnh quan, không gian dường như "ăn ý" tối đa với sự nhộn nhịp của những dãy cửa hàng cửa hiệu của The Link - thứ đã làm nên bản sắc cho các thiên đường du lịch biển.



Bởi chỉ một bước từ các bar, pub, nhà hàng tưng bừng tại The Link là du khách sẽ dừng chân tại hệ thống 4 công viên nội khu Little Haiti và Little Havana - hai khu vực có nhịp sống sôi động và văn hóa đặc trưng bậc nhất thủ phủ du lịch Miami. Nơi đây có vô số trải nghiệm hội hè như nhà câu lạc bộ khiêu vũ, công viên thể thao Carnival, công viên Rumba, công viên âm nhạc Latin, công viên nhiệt đới Caribe... Những ý tưởng kinh doanh độc - lạ sẽ đến với mỗi chủ sở hữu shophouse khi trải nghiệm hệ thống tiện ích tại đây.

Với quỹ căn hạn chế, giá trị của các sản phẩm hứa hẹn sẽ gia tăng trong tương lai khi du lịch Sầm Sơn tiếp tục bùng nổ và tầng lớp trung lưu tăng cường chi tiêu, mua sắm. Nhận định này càng được củng cố, bởi theo chủ đầu tư Sun Property (thành viên Sun Group), 90% quỹ hàng phân khu The Link chào bán ra thị trường trong dịp đầu năm mới đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân và hiện nay dòng tiền đầu tư vẫn tiếp tục đổ về Sầm Sơn.