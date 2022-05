Tập đoàn Thiên Minh xây dựng khu đô thị The New City Châu Đốc

The New City Châu Đốc hội tụ đầy đủ những tiện ích tiêu chuẩn cao với hệ thống bệnh viện chăm sóc sức khỏe, công viên cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, công trình biến điện và giảm áp hoàn chỉnh… Tất cả đều nhằm hướng tới mục đích mang đến cho người dân không gian sống an toàn, tiện ích và hiện đại nhất.

Người dân và du khách sẽ được tận hưởng đủ mọi thanh âm của cuộc sống hiện đại với quần thể tiện ích dịch vụ và tổ hợp các công trình phức hợp vui chơi, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và mang đến một lối sống cao cấp, thượng lưu.

Với quy trình làm hồ sơ pháp lý chuẩn mực, hỗ trợ vay vốn, thủ tục đơn giản, tiến độ hoàn thành dự án nhanh gọn, nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, siêu phẩm dự án khu dân cư The New City Châu Đốc hứa hẹn sẽ trở thành một trong những dự án xây dựng và kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản gắn liền với những nhu cầu thiết thực của người dân, giải quyết được nhu cầu nhà ở cho người dân và khả năng tái định cư khi tỉnh…