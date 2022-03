Tận hưởng tiện nghi Khu đô thị The New City Châu Đốc tại An Giang

The New City nằm tại Thành phố Châu Đốc – khu vực trọng tâm phát triển du lịch và thương mại của tỉnh An Giang.

Tiện ích nội khu hội tụ đầy đủ của dự án bao gồm: Hệ thống trường học liên cấp quốc tế thực hiện giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế tạo ra môi trường học mở cho con em cư dân của The New City. Đây chính là cơ hội để quý phụ huynh cho con em tiếp cận mô hình học tập tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, một trong những điểm nổi bật nhất của The New City Châu Đốc An Giang chính là việc quy hoạch tiện ích khác biệt kiến tạo cho cư dân một cuộc sống tiện nghi hiện đại bên trong khuôn viên dự án từ công viên xanh mát tới hồ nước trong lành cùng những tiện ích phục vụ như cầu sinh hoạt vui chơi, mua sắm như khu shophouse thương mại, trung tâm văn hóa, công viên dạo bộ nội khu, Trường mầm non và THCS, Bệnh viện dự án,… Công viên cây xanh, hồ điều hòa đường xây dựng xen kẽ với các công trình kiến trúc tạo cảnh quan xanh mát hài hòa với tự nhiên. Người dân sinh sống ở đây sẽ không cảm thấy ngột ngạt, ồn ào như những dự án xây dựng khác. Bởi chủ đầu tư luôn đặt giá trị sống chất lượng của cư dân lên hàng đầu. Các điểm văn hóa – vui chơi giải trí được bố trí phù hợp theo từng nhóm và khu vực khác nhau đảm bảo cư dân ở khu vực nào cũng có thể tận hưởng và trải nghiệm. Hệ thống xử lý nước thải được đảm bảo chuẩn quốc tế, không có hiện tượng tắc nghẽn, ùn ứ khi gặp mưa lớn. Các tiện nghi này sẽ góp phần mang đến cuộc sống thoải mái, tiện nghi cho cư dân đô thị The New City.

T. Minh