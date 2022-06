“Sắc màu tuổi thơ” rực rỡ tại các dự án Him Lam Land

Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1-6 là một sự kiện thường niên do Him Lam Land phối hợp cùng Ban quản trị dự án tổ chức nhằm tạo một sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các bé thiếu nhi. Đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh thể hiện những tình cảm thân thương nhất dành cho thành viên nhỏ trong gia đình, tạo tinh thần gắn kết và không khí vui tươi nhộn nhịp cho toàn thể cư dân đang sinh sống tại các khu căn hộ của Him Lam Land.

Các bé thiếu nhi tại khu căn hộ Him Lam Riverside tham gia các hoạt động vui chơi

Nhằm chào mừng Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2022, tại các khu căn hộ Him Lam Riverside và Him Lam Phú An đã tổ chức ngày hội mang chủ đề "Sắc màu tuổi thơ" với nhiều hoạt động vui chơi giải trí dành cho cư dân. Ban tổ chức đã đầu tư rất công phu nhằm tạo cho các bé một ngày hội thật nhiều hoạt động vui tươi và đáng nhớ.

Chương trình có sự tham gia tài trợ của các đơn vị: Trung tâm Anh Ngữ Apollo Việt Nam; Công ty CP Thương Mại Công Nghệ Kiến Việt; Trường mầm non Sunrise; Siêu thị Aeon Citimart; Công ty TNHH DV Bảo Vệ Visit; Công ty CP Care Việt Nam; Công Ty CPTM Công Nghệ Việt; Công Ty TNHH Miami Music Center; Trung Tâm Nghệ Thuật Better; Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Saigon Co.Op; Công Ty TNHH CNA – HTE Việt Nam; Công Ty CP Pan Pacific Sài Gòn; Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Pháp Bảo Vệ Visit; Khu Thương Mại Lotus Spa.

Với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, khuôn viên các dự án được bố trí nhiều quầy trò chơi, mô hình cho các bé tham quan và trải nghiệm như tô tranh gỗ, làm dây đeo khẩu trang, điều khiển robot, lắp ráp lego, trò chơi ném banh vào rổ, vẽ tranh trên khung… Các quầy trò chơi đa màu sắc đã thu hút lượng lớn sự quan tâm của các bé nhiều lứa tuổi.

Trong khuôn khổ sân khấu, các bé tham gia chương trình năm nay không khỏi trầm trồ trước những màn biểu diễn với bong bóng xà phòng, ảo thuật đồ vật hay những pha gây cười của chú hề trên sân khấu. Các bạn nhỏ cũng có dịp thể hiện tài năng với các tiết mục hát, nhảy hiện đại, múa ba lê và đàn piano.

Ngày hội thiếu nhi năm nay còn thu hút đông đảo phụ huynh và các bé trải nghiệm nhiều món ăn tại các gian hàng ẩm thực an toàn do chính Ban quản lý và cư dân tài trợ. Bên cạnh thưởng thức chương trình, các bé còn được nhận nhiều phần quà 1/6 dễ thương và cùng bố mẹ tham gia bốc thăm trúng thưởng vào cuối chương trình.

Với phương châm xây dựng một cộng đồng nhân văn, đoàn kết, chương trình Quốc tế Thiếu nhi "Sắc màu tuổi thơ" tiếp tục là sân chơi được các cư dân nhí đón chờ. Sự kiện đã tạo ra một trung tâm vui chơi giải trí toàn diện ngay trong khuôn viên khu căn hộ, các bé vừa có thể vui chơi cùng ba mẹ, vừa được trao dồi học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Qua đó thể hiện tâm huyết của Him Lam Land trong công tác vận hành quản lý khu căn hộ nhằm góp phần xây dựng một cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn cho cư dân.