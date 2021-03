Nam A Bank dành gần 6 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ nhân viên tiêm vắc xin phòng Covid-19

30/3/2021 548 1k

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Quận 4 đang tạm giữ 135 phương tiện do vi phạm hành chính trong lĩnh vực Trật tự An toàn giao thông đường bộ. Kể từ ngày tạm giữ cho đến ngày 22-3-2021, người điều khiển phương tiện không đến giải quyết. Vậy ai là chủ sở hữu các phương tiện sau đây mang giấy tờ hợp lệ đến Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Quận 4 (số 92 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP HCM) để làm việc. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo đăng tin, không có người nào đến giải quyết, toàn bộ số xe trên sẽ bị tịch thu và sung vào công quỹ nhà nước.