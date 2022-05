Dự án mới của Vingroup “đánh thức” thị trường Quảng Trị

Mang phồn vinh cho những vùng đất Việt

Là doanh nghiệp tư nhân lớn tạiViệt Nam, Vingroup sở hữu hệ sinh thái toàn diện từ bất động sản, du lịch - vui chơi - giải trí, công nghệ, công nghiệp cho đến y tế, giáo dục… Điều thú vị là những vùng đất có sự xuất hiện của Vingroup đều "thay da đổi thịt", nhờ sự thăng hạng của cơ sở hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống.

Vingroup liên tiếp được vinh danh với 5 giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia VUPA

Trong các sản phẩm bất động sản "họ Vin", tổ hợp nhà phố thương mại Vincom Shophouse được coi là viên kim cương thắp sáng nền kinh tế các địa phương. Vincom Shophouse không chỉ đáp ứng nhu cầu cao về nhà ở kết hợp kinh doanh cho người dân mà còn góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới khang trang, hiện đại, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, là đòn bẩy cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư trên địa bàn.



Được quản lý bởi Vincom Retail (thương hiệu thuộc Tập đoàn Vingroup), mô hình nhà phố thương mại Vincom Shophouse được quy hoạch đồng bộ, hiện đại cộng hưởng cùng Trung tâm thương mại Vincom Plaza, tạo nên trung tâm kinh tế - thương mại - văn hóa - giải trí sầm uất bậc nhất tại mỗi địa phương. Mô hình này đã được Vincom Retail phát triển thành công tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hải Phòng, Lạng Sơn, Hạ Long, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Cần Thơ…

Tại những nơi này, tổ hợp Vincom Shophouse đều được xem như biểu tượng phồn vinh mới giữa lòng thành phố, tạo lập phong cách sống thời thượng, đẳng cấp và mở ra cơ hội kinh doanh, đầu tư phát triển chưa từng có cho cư dân địa phương.

Trung tâm thương mại Vincom - thiên đường mua sắm, giải trí sầm uất tại 43 tỉnh, thành trên cả nước

Quảng Trị cất cánh, đón sóng đầu tư



Nối tiếp thành công của các dự án Vincom Shophouse trên dải đất miền Trung, quý I năm 2022, Vingroup chính thức ghi dấu tại Quảng Trị với lễ động thổ dự án Vincom Shophouse Royal Park tại thành phố Đông Hà.

Quảng Trị là điểm đầu trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Nơi đây có kết nối giao thông vùng hoàn hảo với cả 4 hệ thống: đường bộ, đường thủy, hàng không, đường sắt. Trong những năm qua, với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, Quảng Trị bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, trở thành "tọa độ vàng" thu hút sự giới nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Vincom Shophouse Royal Park - tâm điểm đầu tư đầy tiềm năng tại Quảng Trị

Sự xuất hiện đúng lúc của Vincom Shophouse Royal Park giống như cơn mưa vàng giải cơn khát của tầng lớp tinh hoa Quảng Trị về nhà ở kết hợp kinh doanh khi địa phương vươn mình, cất cánh. Đây cũng là tổ hợp nhà phố thương mại hiện đại, đẳng cấp đầu tiên tại Đông Hà, trái tim năng động của Quảng Trị.



Dự án gồm 3 phân khu shophouse sầm uất cùng trung tâm thương mại Vincom Plaza, hệ thống công viên trung tâm, công viên nội khu độc đáo. Sở hữu nhà phố thương mại tại đây, cộng đồng cư dân sẽ có cơ hội sống trong một không gian được quy hoạch đồng bộ, kiến trúc sang trọng với những phong cách thời thượng nhất hiện nay như Tân cổ điển, Hà Lan, Hy Lạp.

Đặc biệt, với thiết kế tối ưu công năng, những người có "máu" kinh doanh sẽ nhìn thấy ngay giá trị kép của căn shophouse khi vừa "an cư" biệt lập ở những tầng trên, vừa "lạc nghiệp" - kinh doanh buôn bán thuận lợi ở tầng dưới. Hơn thế nữa, nằm trên tọa độ vàng của thành phố, đây còn là khối tài sản sinh lời bền vững, là sản phẩm bất động sản truyền đời mà các nhà đầu tư sành sỏi chắc chắn không thể bỏ qua.

Khởi công từ đầu tháng 3, sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương, dự án đang đảm bảo đúng tiến độ khi những hạng mục đầu tiên đã dần hoàn thành. Phân khu The Park và phân khu The Central đang trong quá trình san lấp, ép cọc và xây dựng hạ tầng như cống thoát, cấp nước... Trong khi đó, tại phân khu The Avenue, bê tông lót và bê tông móng shophouse đang được thi công tích cực, dự kiến sẽ hoàn thiện hạ tầng ngay trong tháng 5.

Vincom Shophouse Royal Park đang thi công nhưng đã được các nhà đầu tư sành sỏi ráo riết "săn lùng"

Với năng lực và bề dày kinh nghiệm của chủ đầu tư đã được khẳng định qua hơn 40 dự án Vincom Shophouse cùng hàng loạt đại dự án khác trên khắp Việt Nam, Vincom Shophouse Royal Park tại Quảng Trị cũng sẽ sớm về đích và bàn giao cho khách hàng theo kế hoạch. Đây cũng là bảo chứng giúp chủ sở hữu - nhà đầu tư sớm ổn định cuộc sống, kinh doanh buôn bán sinh lời, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo thành phố, nâng cấp bộ mặt đô thị.



Hội tụ tất cả ưu thế vượt trội, khi hoàn thiện, Vincom Shophouse Royal Park hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương, biểu tượng phồn hoa và là nơi đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất thành phố Đông Hà.