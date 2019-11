Caravan kết nối đầu tư TP HCM và Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp

Tại mỗi tỉnh, đoàn Caravan sẽ có hội nghị kết nối đầu tư với lãnh đạo UBND các sở, ngành, doanh nghiệp.



Long An là điểm đến đầu tiên trong hành trình di chuyển của đoàn Caravan. Long An hiện có 13 dự án kêu gọi đầu tư, đặc biệt dự án Khu Kinh tế cửa khẩu Long An với quy mô 13.080 ha, Khu Công nghiệp Phú An Thạnh 1.000 ha, cảng Long An… Sau đó đoàn sẽ đến Mỹ Tho (Tiền Giang). Tiền Giang có 58 dự án kêu gọi đầu tư. Đó là những dự án: Khu Dân cư - Thương mại Vĩnh Kim có quy mô 4,64 ha, khu dân cư phía Tây sông Ba Rài rộng 6,5 ha… Sáng ngày 7-12 đoàn Caravan sẽ tiếp tục hành trình đến TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).Tại đây, đoàn sẽ viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, tham quan tượng đài Bia Tập Kết 1954 và tham quan dự án nghĩ dưỡng ven sông Tiền của doanh nghiệp hội viên. Tại hội nghị kết nối đầu tư, Đồng Tháp sẽ giới thiệu 38 dự án kêu gọi đầu tư.

Nhân dịp này Câu lạc bộ Bất động sản TP HCM cũng sẽ trao tặng mỗi địa phương 1 cây cầu nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho bà con và kết nối giao thông.