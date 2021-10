Agribank chi nhánh Bình Thạnh thông báo tuyển dụng

11/10/2021 548 1k

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021 – Best Companies to work for in 2021" do Tạp chí Nhân sự hàng đầu Châu Á (HR Asia Magazine) bình chọn. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và và thành công của một tập thể ngân hàng Hạnh phúc trước thềm sinh nhật tuổi 29 Nam A Bank.