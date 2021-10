AEON Việt Nam tiếp tục vào Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

6/10/2021 548 1k

The New City Châu Đốc tỉnh An Giang có quy mô lên tới 106,73 ha với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng vừa cung cấp loại hình biệt thự và nhà phố thương mại được ưa chuộng, vừa có chung cư và nhà ở xã hội phù hợp với nhiều nhu cầu.