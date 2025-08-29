Thị trường
29/08/2025 16:51

Nhận ngay 100.000 đồng khi liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID với BIDV

Mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi công dân Việt Nam sẽ được nhận 100.000 đồng từ Chính phủ thông qua ứng dụng VNeID.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng BIDV hướng dẫn người dân liên kết tài khoản ngân hàng tại mục "An sinh xã hội" để nhận ngay món quà tri ân với 03 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, tại mục "An sinh xã hội" chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn ngân hàng BIDV.

Bước 3: Nhập số tài khoản BIDV (bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu), Bấm tiếp tục . (Nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số nếu đăng ký trước đó)

Gửi yêu cầu thành công -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Đặc biệt, ngoài khoản 100.000 đồng nêu trên, với những công dân chưa có tài khoản ngân hàng, sẽ nhận thêm bộ Quà tặng tiền mặt, voucher lên đến 630.000 đồng từ BIDV khi mở tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking để liên kết với Tài khoản hưởng An sinh xã hội, đồng thời trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích và tham gia chương trình vòng quay may mắn với hàng ngàn voucher ưu đãi.

Liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Tri ân đồng bào - Tự hào Việt Nam không chỉ là món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần dân tộc: mỗi người Việt đều được tôn vinh, mỗi trái tim Việt đều được kết nối. Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến không gian số hôm nay, chúng ta đang viết tiếp trang sử mới vì một Việt Nam hùng cường, hiện đại và giàu khát vọng.

BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc triển khai kết nối, cung cấp các dịch vụ công, tạo thuận tiện cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy triển khai chính phủ điện tử. Trong giai đoạn từ 2021 đến nay, BIDV đã hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ Công an triển khai nhiều dự án quan trọng như: Thí điểm ứng dụng CCCD gắn chip tại hệ thống giao dịch tự động eZone và CRM; Ứng dụng dữ liệu CCCD gắn chip để mở tài khoản và thu thập sinh trắc học khách hàng; Liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để nhận tiền an sinh xã hội; Phối hợp triển khai các chương trình cứu trợ và thiện nguyện trên nền tảng VNeID, ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá chấm điểm khả tín và cấp tín dụng cho khách hàng vùng ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Gần nhất, vào tháng 12-2024, BIDV cùng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an, đã ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực khách hàng điện tử thông qua VNeID trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Những nỗ lực nêu trên thể hiện cam kết mạnh mẽ của BIDV trong việc không ngừng nỗ lực đưa những giải pháp công nghệ mới nhất vào cuộc sống nhằm mang lại những giá trị lớn hơn cho khách hàng

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ban Khách hàng Bán lẻ

Tel: (+84) 24.2220.5544

Hotline: 1900.9247

Website: www.bidv.com.vn

