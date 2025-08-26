BIDV và ACV đẩy mạnh hợp tác trong kỷ nguyên mới

Ngày 22-8-2025, tại TP Hồ Chí Minh, BIDV và ACV đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030, mở ra một hành trình đồng hành phát triển mạnh mẽ hơn trên cơ sở tiếp nối những kết quả tích cực trong giai đoạn vừa qua.

Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới tạo điều kiện để BIDV và ACV hướng tới sự hợp tác sâu rộng, bền vững hơn nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường của mỗi đơn vị. BIDV cam kết cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, bảo đảm năng lực cung ứng vốn lớn cho các dự án của ACV; đồng hành với ACV trong tiến trình chuyển đổi số để góp phần thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống cảng hàng không Việt Nam. BIDV và ACV cũng sẽ đồng hành triển khai các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp đến cộng đồng xã hội...

Đại diện BIDV và ACV ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV - chia sẻ: Trong giai đoạn hợp tác toàn diện 2020-2025, BIDV và ACV đã đạt nhiều kết quả tích cực, ghi dấu mối quan hệ hợp tác hiệu quả. Chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa BIDV và ACV sẽ tiếp tục được củng cố, nâng tầm, phát triển toàn diện trên nền tảng đồng hành, tin cậy và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Sự phối hợp này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hai tổ chức, mà còn lan tỏa giá trị tới cộng đồng, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV - khẳng định: Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hạ tầng hàng không đóng vai trò quan trọng để kết nối, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch. Trên hành trình ấy, mối quan hệ giữa BIDV và ACV ngày càng được tăng cường sẽ góp phần tạo ra những giá trị tích cực để đóng góp vào việc hoàn thành những mục tiêu lớn lao của đất nước. BIDV tin tưởng rằng, với sự tin cậy, thấu hiểu và hợp tác bền chặt trong nhiều năm qua, hai bên sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu quốc gia, qua đó khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo BIDV và ACV chúc mừng thành công Lễ ký kết

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030 giữa ACV và BIDV là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự gắn kết chiến lược giữa hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hàng không và tài chính. Với tinh thần đồng hành - kiến tạo - phát triển, BIDV và ACV cam kết nỗ lực triển khai có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của mỗi đơn vị và đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo.