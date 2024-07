Người lao động ở VWS được huấn luyện sơ cấp cứu

Là một trong những doanh nghiệp luôn đặt lợi ích, quyền lợi người lao động lên hàng đầu, VWS thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản; nói chuyện chuyên đề về phòng chống say nắng – say nóng; tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy; thăm khám sức khỏe cho nhân viên, người lao động… góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.