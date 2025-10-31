Ngân hàng
31/10/2025 17:17

Ngân hàng đồng loạt ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm

Nhằm tăng nguồn vốn huy động vào dịp cuối năm, nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi, mang lại lợi ích cho khách hàng.

Trước diễn biến phức tạp từ thị trường, tâm lý ưu tiên an toàn đang chiếm ưu thế trong lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Thay vì "đánh cược" với các kênh đầu tư biến động mạnh, dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại gửi tiết kiệm ngân hàng nhằm đảm bảo tính ổn định, thanh khoản cao, sinh lời đều đặn phù hợp để "tạm trú" dòng vốn nhàn rỗi trong ngắn và trung hạn.

Theo các chuyên gia, việc gia tăng nhu cầu tiền gửi cho thấy xu hướng đầu tư thận trọng của người dân trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cũng được xem là lựa chọn hợp lý để bảo tồn vốn và đảm bảo dòng tiền linh hoạt của khách hàng.

Gửi tiết kiệm từ 25 triệu đồng, cơ hội trúng kim cương 500 triệu đồng

Nắm bắt xu hướng từ thị trường, các ngân hàng đồng loạt triển khai các chương trình huy động hấp dẫn dịp cuối năm. Ngoài việc gia tăng lãi suất, các ngân hàng còn ưu đãi đến khách hàng hàng loạt gói gửi tiết kiệm trúng thưởng quy mô lớn với tổng giá trị quà tặng lên đến hàng tỉ đồng, bao gồm kim cương, vàng, xe hơi, điện thoại thông minh… cho đến loạt vật dụng thiết thực.

Tiêu biểu, tại Vietbank, lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đạt 5,5%/năm, 18 tháng là 5,8%/năm và với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất có thể lên tới 5,9%/năm, mức hấp dẫn đối với những khách hàng mong muốn gia tăng lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tính linh hoạt, tiện lợi.

Vietbank cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên "Tiết kiệm vững vàng, nhận ngàn tài lộc" diễn ra từ nay đến hết ngày 31-12-2025 dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy và gửi tiền online trên ứng dụng Vietbank Digital.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 25 triệu đồng (kỳ hạn 14-36 tháng) hoặc 50 triệu đồng (kỳ hạn 6-12 tháng), khách hàng sẽ được nhận 1 mã dự thưởng để tham gia quay số may mắn cuối kỳ (dự kiến tổ chức ngày 9-1-2026).

Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được nhân đôi mã dự thưởng cho cùng mức tiền gửi và kỳ hạn, tăng gấp đôi cơ hội nhận quà giá trị.

Khách hàng lần đầu mở tài khoản tại Vietbank cũng sẽ được tặng thêm 2 mã dự thưởng, và khách hàng có sinh nhật trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tặng thêm 3 mã dự thưởng, mang đến nhiều cơ hội may mắn hơn.

Với ngân sách ưu đãi lên tới 5 tỉ đồng cùng loạt quà tặng quay số hấp dẫn bao gồm viên kim cương 500 triệu đồng, sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu, 20 triệu và 5 triệu đồng, chương trình "Tiết kiệm vững vàng, nhận ngàn tài lộc" không chỉ là lời tri ân mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm những giải pháp tài chính an toàn, sinh lời thiết thực từ Vietbank.

Châu Thy
