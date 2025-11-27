Ngân hàng
27/11/2025 15:41

Nam A Bank giảm lãi suất vay lên đến 2% cho khách hàng ảnh hưởng thiên tai

Nam A Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi vay nhằm đồng hành khách hàng, góp phần phục hồi kinh tế sau thiên tai với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.

Theo đó, chương trình được áp dụng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Cụ thể, đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank giảm lãi suất vay lên đến 2%/năm trong 3 tháng đầu tiên cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, đồng thời miễn phí toàn bộ giao dịch tài khoản thanh toán tại quầy (VND và ngoại tệ).

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn tư vấn giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn vốn, cải thiện dòng tiền và nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời gian áp dụng các chính sách này đến hết ngày 31-12-2025.

Trong khi đó, đối với khách hàng cá nhân vay vốn, Nam A Bank giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm, hạn mức vay tối đa 85% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn gốc đến 12 tháng nhằm hỗ trợ khách hàng ổn định cuộc sống, tái thiết hoạt động kinh doanh. Các khoản vay phục vụ mục đích bổ sung vốn sản xuất – kinh doanh; mua sắm, xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; xây dựng, sửa chữa nhà ở và tiêu dùng phục vụ đời sống đều được hưởng ưu đãi theo chương trình. Bên cạnh đó, khách hàng vay vốn hiện hữu được ưu đãi giảm lãi suất cho vay đến 1.0%/năm và giảm đến 50% phí trả nợ trước hạn. Thời gian áp dụng chính sách cho khách hàng cá nhân đến 13-2-2026.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: "Với định hướng phát triển bền vững, trong đó hoạt động kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội, việc đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn là sứ mệnh lâu dài của Nam A Bank. Thông qua các chính sách hỗ trợ kịp thời và thiết thực, chúng tôi tin rằng có thể góp phần giảm bớt áp lực tài chính, giúp khách hàng nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất và phục hồi kinh tế sau thiên tai."

Được biết, chương trình này triển khai tiếp nối chuỗi hoạt động cộng đồng của Nam A Bank, lan tỏa các giá trị nhân văn đến xã hội. Đặc biệt, Ngân hàng đã dành gần 10 tỉ đồng cho các chương trình hỗ trợ bão lũ, hướng đến người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Những hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai và nhân rộng trong thời gian tới, khẳng định cam kết trách nhiệm và sự đồng hành của Nam A Bank đối với cộng đồng.

Mai Anh
từ khóa : giảm lãi suất, hoạt động sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế, khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank
