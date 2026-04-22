Năm 2026, SAIGONBANK đặt mục tiêu lợi nhuận 310 tỉ đồng

Ngày 22-4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với sự đồng thuận cao của các cổ đông về định hướng hoạt động và các nội dung trọng yếu trong năm 2026.

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả tờ trình quan trọng từ Hội đồng quản trị trình, bao gồm: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025; kế hoạch kinh doanh năm 2026; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; cùng các nội dung về phân phối lợi nhuận, quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập; phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

Cổ đông đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 trọng yếu: Lợi nhuận trước thuế là 310 tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng 8,84% so với thực hiện năm 2025, đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu và các yêu cầu cụ thể của Ngân hàng Nhà nước; thanh toán đối ngoại 300 triệu USD; tỉ lệ nợ xấu đảm bảo trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua các tờ trình

Ban lãnh đạo SAIGONBANK cũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các câu hỏi và lắng nghe ý kiến đóng góp liên quan đến kết quả kinh doanh và định hướng tăng trưởng trong thời gian tới. Với tinh thần cầu thị và minh bạch, các nội dung trình bày tại đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao từ cổ đông.

Năm 2025, SAIGONBANK duy trì hoạt động kinh doanh ổn định với huy động vốn tăng 7%; tín dụng tăng trưởng theo hướng có chọn lọc, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và tín dụng xanh. Lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỉ đồng, tăng 52% so với năm trước.

Ngân hàng luôn tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 15,55%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định; tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,27%, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đoàn chủ tọa đại hội đồng cổ đông SAIGONBANK

SAIGONBANK cũng đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 6,5%, qua đó nâng vốn điều lệ lên 3.608,20 tỉ đồng. Việc tăng vốn góp phần tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Các sản phẩm dịch vụ của SAIGONBANK đang dần được thực hiện thông qua kênh số Mobile banking, Internet banking, mang lại tiện ích thân thiện cho khách hàng.

Năm 2026, SAIGONBANK tiếp tục kiên định định hướng phát triển bền vững, gắn với chất lượng tài sản, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.