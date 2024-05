Muay Thai Rampage x Road To ONE: Hấp dẫn giải thưởng 6 tỉ đồng

Cộng đồng yêu mến loại hình võ thuật Muay đang vô cùng hào hứng và sẵn sàng cho vòng loại giải Muay Thai Rampage x Road To ONE sẽ diễn ra vào ngày 19-5-2024 tại Saigon Sports Club (514B đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP HCM).

Chương trình tuyển chọn võ sĩ của đấu trường võ thuật lớn nhất thế giới - ONE Championship lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã và đang khuấy động đời sống giới võ thuật Việt từ nhiều tháng qua. 16 võ sĩ tài năng từng gặt hái nhiều danh hiệu tại các đấu trường chuyên nghiệp lẫn thành tích cao như Trương Cao Minh Phát, Huỳnh Hoàng Phi, Huỳnh Văn Tuấn... hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu hay và hấp dẫn, đủ sức làm mãn nhãn người hâm mộ.

Điểm nhấn của chương trình tuyển chọn đặc biệt này chính là tổng giá trị giải thưởng lên đến 250.000 USD (tương đương khoảng 6 tỉ đồng), thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. So với những giải đấu Road To ONE được tổ chức ở nhiều quốc gia khác, tất cả võ sĩ tham gia Road To ONE Việt Nam đều nhận được giải thưởng tương ứng với thứ hạng của mình.

Theo quy định và điều lệ chương trình, võ sĩ thắng cuộc không chỉ nhận được phần thưởng có tổng giá trị 100 triệu đồng mà còn được trao tay bản hợp đồng thi đấu tại đấu trường ONE Championship trị giá 100.000 USD. Đây là giải thưởng lớn, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tranh tài võ thuật tại Việt Nam.

Bà Jenny Đỗ, đại diện đơn vị quảng bá giải đấu Shadow Entertainment, cho biết: "Ở lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Muay Thai Rampage x Road To ONE mang đến những giải thưởng rất có giá trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như khuyến khích đông đảo các võ sĩ tham gia. Đây là cơ hội để chúng ta có thêm những nhà vô địch, mang niềm tự hào về màu cờ sắc áo Việt Nam đến với những đấu trường võ thuật lớn nhất thế giới trong tương lai".

Các võ sĩ sẽ được tham gia bốc thăm ngẫu nhiên để xác định những cặp đấu. Yếu tố này sẽ càng khiến cho giải đấu thêm bất ngờ cũng như càng khó đưa ra dự đoán kết quả hợp lý và chính xác cuối cùng.

Ai sẽ là người đạt được ngôi vị cao nhất, câu trả lời sẽ có với mọi người khi theo dõi Muay Thai Rampage x Road To ONE: Việt Nam, diễn ra vào ngày 19-5-2024 tại Saigon Sports Club. Chương trình thi đấu toàn giải cũng sẽ được phát trực tiếp trên Fanpage và kênh Youtube chính thức của giải đấu.