Ngân hàng
10/05/2026 21:26

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

In bài viết

Theo Moody’s, quyết định nâng hạng đối với MB được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời duy trì ở mức cao so với nhiều ngân hàng cùng quy mô

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings (Moody's) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức "Ổn định".

Đồng thời, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) của MB ở mức ba3, phản ánh đánh giá tích cực đối với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Theo Moody’s, quyết định nâng hạng đối với MB được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời duy trì ở mức cao so với nhiều ngân hàng cùng quy mô, cùng với nền tảng huy động vốn ngày càng được củng cố. Tính đến cuối năm 2025, thị phần tiền gửi của MB đã tăng lên khoảng 5% toàn hệ thống, so với khoảng 3% vào năm 2021.

Moody’s đồng thời đánh giá mức độ hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam đối với MB đã tăng từ "Trung bình" lên "Cao", phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của ngân hàng trong hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông có liên hệ chặt chẽ với Nhà nước tiếp tục là một trong những yếu tố củng cố hồ sơ tín nhiệm của MB, với tỉ lệ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng đạt khoảng 48% vào cuối năm 2025.

Việc được Moody’s nâng hạng lên Ba2 có ý nghĩa quan trọng đối với MB trong việc củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế, đồng thời tạo thêm dư địa thuận lợi cho ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực huy động vốn trên thị trường quốc tế và tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Kết thúc quý I-2026, MB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô tổng tài sản hợp nhất vượt 1,61 triệu tỉ đồng. Đồng thời, MB luôn giữ vững định hướng quản trị rủi ro thận trọng, kỷ luật với việc duy trì các chỉ số an toàn hoạt động ở mức cao.

Động lực tăng trưởng của MB đến từ nền tảng khách hàng mở rộng mạnh mẽ, chiến lược số hóa toàn diện. Đến nay, ngân hàng đã phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, đồng thời ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trên các nền tảng số, qua đó củng cố vị thế trong nhóm các định chế tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam.

Minh Quân
từ khóa :
FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

Tài chính 17:01

Không còn dừng ở giai đoạn phục hồi, FE CREDIT đang bước vào pha tăng tốc trở lại với vai trò một mảnh ghép chiến lược rõ nét hơn trong hệ sinh thái VPBank.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Ngân hàng 18:41

Phát huy văn hóa phụng sự với định hướng "Khách hàng là trung tâm", Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp.

Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh

Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh

Ngân hàng 04:39

Việc triển khai Kiosk thông minh được kỳ vọng góp phần giải quyết áp lực về thủ tục hành chính thông qua tự động hóa các khâu tiếp nhận, xác thực, trả kết quả.

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Ngân hàng 13:06

Ngày 25-4, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026

Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỉ lệ đến 67%, Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu khối ngân hàng

Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỉ lệ đến 67%, Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu khối ngân hàng

Ngân hàng 13:02

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Techcombank vừa qua đã chính thức thông qua những quyết sách mang tính chiến lược, tạo tiếng vang lớn trên thị trường tài chính.

Nam A Bank tiên phong phối hợp triển khai Trạm Công dân số

Nam A Bank tiên phong phối hợp triển khai Trạm Công dân số

Ngân hàng 09:00

Đây là mô hình tiên phong kết hợp giữa dịch vụ công trực tuyến, tài chính hiện đại và tiện ích số nhằm xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện cho người dân

Đãi ngộ nhân sự, thu hút nhân tài, ABBank chuẩn bị nền tảng để bứt phá

Đãi ngộ nhân sự, thu hút nhân tài, ABBank chuẩn bị nền tảng để bứt phá

Ngân hàng 18:11

Xác định nhân sự là yếu tố cốt lõi, lãnh đạo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai loạt biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, gia tăng sức mạnh hệ thống


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn