Ngân hàng
01/04/2026 08:59

Một quỹ đầu tư ngoại tiếp tục rót 40 triệu USD cho Nam A Bank hỗ trợ lĩnh vực SME

Chiều 31-3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) tiếp tục mở rộng hợp tác với BlueOrchard thông qua việc chính thức tiếp nhận thêm 20 triệu USD.

Đây là bước triển khai đầu tiên trong gói hợp tác dự kiến có quy mô lên đến 40 triệu USD từ tổ chức này nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, hướng tới nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và mở rộng chiều sâu hội nhập, nhu cầu về các nguồn vốn trung và dài hạn cho sản xuất, thương mại, hạ tầng, chuỗi cung ứng… cũng tiếp tục gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với hệ thống ngân hàng trong việc kết nối các nguồn vốn phát triển bền vững với nền kinh tế thực.

Việc Nam A Bank chủ động mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, thu hút nguồn vốn ngoại cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của ngân hàng như một cầu nối quan trọng, góp phần dẫn dắt và lan tỏa các nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo BlueOrchard và Nam A Bank cùng nhau thảo luận các chương trình hợp tác.

Nam A Bank và BlueOrchard đã có quá trình hợp tác kéo dài nhiều năm, tạo nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ tầm nhìn dài hạn và cùng nhau thúc đẩy các hợp tác chiến lược gắn với quá trình chuyển đổi và tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Trên nền tảng này, việc mở rộng hợp tác được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng quy mô hỗ trợ, đồng thời nâng cao chất lượng dòng vốn thông qua việc gắn với các tiêu chí phát triển bền vững.

Song song đó, trong thời gian gần đây, Nam A Bank liên tiếp triển khai nhiều bước đi chiến lược gắn với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC – HCMC), sáng kiến Cộng đồng Tài chính Xanh, cũng như hợp tác với các tổ chức quốc tế như IFC và Proparco nhằm mở rộng nền tảng tài chính bền vững, tài chính toàn diện và đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Với nguồn vốn vừa tiếp nhận từ BlueOrchard, Nam A Bank cam kết sẽ ưu tiên thúc đẩy tài chính toàn diện cho khu vực SME, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hợp tác trong thời gian tới. Bên cạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, ngân hàng cũng cung cấp các giải pháp tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và dịch vụ tài chính, phục vụ doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, chuỗi cung ứng, hạ tầng và đầu tư.

Sau khoản tài trợ này, tổng giá trị hợp tác giữa hai bên đã đạt 80 triệu USD và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, dự kiến đạt 100 triệu USD trong quý II/2026. Ngoài hỗ trợ doanh nghiệp SME, các chương trình hợp tác còn hướng đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các nhóm chịu tác động bởi biến đổi khí hậu và những khách hàng từng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, qua đó góp phần lan tỏa tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Ông Dhruv Malhotra đại diện BlueOrchard phát biểu tại hội thảo "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam" do Nam A Bank tổ chức.

BlueOrchard có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ và là thành viên của Schroders Group. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cho các mục tiêu phát triển bền vững, tổ chức này không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn mang theo các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, quản trị rủi ro và đo lường hiệu quả xã hội.

Chuỗi sự kiện hợp tác gần đây với các định chế tài chính quốc tế góp phần củng cố vai trò của Nam A Bank như một đối tác trung gian tài chính tin cậy trong việc kết nối và truyền tải các nguồn lực phát triển vào nền kinh tế Việt Nam, qua đó thúc đẩy đà tăng trưởng theo hướng bền vững hơn.

Đồng thời, việc các cổ đông thông qua các định hướng chiến lược như thành lập ngân hàng thành viên tại VIFC - HCMC, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa qua sẽ là nền tảng để Nam A Bank tiếp tục mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực hội nhập và từng bước gia tăng vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính.

T. N
từ khóa : Phát triển bền vững, chương trình hợp tác, Quỹ đầu tư, Dịch vụ tài chính
