Tài chính
10/02/2026 15:44

Một chạm trên VietinBank iPay, Loa báo tiền về giao tận nơi

Không cần ra quầy, không phải chờ đợi, giờ đây các hộ kinh doanh có thể đặt mua Loa báo tiền về chỉ với vài thao tác ngay trên ứng dụng VietinBank iPay.

Tính năng mới của VietinBank iPay giúp việc tiếp cận thiết bị hỗ trợ thanh toán trở nên nhanh gọn hơn, dễ dàng hơn, đồng hành cùng hộ kinh doanh bán hàng hiệu quả.

Đặt mua online – Nhẹ việc bán hàng

Hộ kinh doanh luôn phải có mặt tại cửa hàng để quản lý, bán hàng, có rất ít thời gian rảnh rỗi để đi ra ngân hàng chờ đợi, làm thủ tục. Hiểu rõ điều đó, VietinBank đã đưa tính năng đặt mua Loa báo tiền về lên nền tảng ngân hàng số VietinBank iPay, giúp hộ kinh doanh chủ động trang bị thiết bị hỗ trợ thanh toán mà không cần rời cửa hàng, giúp việc quản lý, bán hàng được dễ dàng và hiệu quả hơn.
Toàn bộ quá trình đăng ký và đặt mua được thực hiện 100% online, giao diện trực quan, thao tác đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng sử dụng ngay sau khi nhận được thiết bị.
Từ nay tới 30-6-2026, khi khách hàng đặt mua gói dịch vụ Loa báo tiền về 12 tháng sẽ được tặng thêm 5 tháng sử dụng dịch vụ.

 
"Trợ thủ" nhỏ – Hiệu quả lớn
Loa báo tiền về nhanh chóng trở thành công cụ quen thuộc tại nhiều cửa hàng nhờ những tiện ích vô cùng thiết thực và cần thiết với mọi hộ kinh doanh, cụ thể:
- Báo tiền về ngay khi giao dịch thành công, giúp người bán yên tâm xác nhận thanh toán.
- Rảnh tay bán hàng, không cần liên tục kiểm tra điện thoại.
- Hạn chế nhầm lẫn, tăng độ an tâm, đặc biệt trong lúc đông khách.
Việc tích hợp tính năng đặt mua ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile giúp VietinBank tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm số dành cho hộ kinh doanh, nơi mọi thao tác đều gói gọn trên một ứng dụng, tiện lợi và linh hoạt theo đúng nhịp sống hiện đại.
Để trải nghiệm dịch vụ, quý khách vui lòng đăng nhập VietinBank iPay hoặc liên hệ Tổng đài 1900 558 868 để được hỗ trợ.

Không chỉ dừng lại ở các tiện ích thanh toán hiện đại, VietinBank còn mang đến hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, được thiết kế riêng cho khách hàng kinh doanh nhằm tối ưu dòng tiền, giảm chi phí và hỗ trợ vận hành hiệu quả trong suốt quá trình kinh doanh:

  • Miễn phí mở tài khoản hộ kinh doanh và liên kết, tích hợp tài khoản hộ kinh doanh lên ứng dụng VietinBank iPay cá nhân của chủ hộ.
  • Nhân 5 lần lãi suất tài khoản thanh toán.
  • Vay vốn lưu động không tài sản bảo đảm lên tới 1 tỉ đồng.
  • Ưu đãi tặng tiền tới 2,1 triệu đồng.
  • Tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng.
  • Miễn giảm phí phần mềm quản lý bán hàng.

Nguồn VietinBank
từ khóa : hộ kinh doanh, VietinBank iPay, Ngân hàng số
